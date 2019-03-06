Даже если отдать Крым, они начнут претендовать на Воронеж: Эксперт о неизбежности претензий Украины к России

Политолог Владимир Киреев прокомментировал готовность США помочь Украине с пополнением оружия, о чем заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти. По мнению эксперта, намерение Штатов является очередной мерой давления на Россию.

"США ведут переустройство мира в рамках своей стратегии построения однополярного мира. И отказаться от противостояния с Россией они не способны", - отметил Киреев в беседе с корреспондентом "Невских новостей". В ближайшее время, по словам эксперта, снижаться давление на Россию не будет.

Напомним, Кертис Скапарротти выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что украинские военные уже освоили противотанковые комплексы Javelin, которые США отправил им в 2018 году, поэтому сейчас обсуждается вопрос новых поставок. На этот раз планируется передать Киеву снайперское оружие, боеприпасы и морские военные системы. Это, по мнению Скапарротти, поможет Вооруженным силам Украины реагировать на инциденты, подобные произошедшему в Керченском проливе.

Владимир Киреев уверен, что поставки американского оружия Киеву неизбежны. И если они не произойдут в ближайшее время, то обязательно будут через несколько месяцев.

"И они будут и дальше подталкивать Украину к антагонистическим отношениям с Россией, будут провоцировать конфликты", - отметил собеседник издания, пояснив, что даже если Украине вернуть Крым, то потом Штаты начнут внушать ей, что, например, Воронежская область или Краснодарский край — это тоже часть Украины.

Политическая система США, испытывающая постоянную потребность в новых ресурсах, будет стремиться получать их за счет разрушения России, и отказаться от своей стратегии американцы никогда не смогут, потому что от нее зависит их экономика, предупредил политолог.