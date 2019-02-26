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Данные разошлись в 300 раз: Пакистан и Индия не сошлись в сводках об ударе по "пакистанским террористам"

26 февраля 2019, 12:54  •  84 • В мире
На границе Пакистана и Индии произошел конфликт. Индийские ВВС вторглись на территорию соседней страны, чтобы уничтожить террористов. Данные об операции пакистанских представителей и индийских СМИ разнятся: в Индии пишут о 300 убитых боевиках. Пакистан заявляет - жертв и разрушений нет.
Из разных источников приходит информация о конфликте между Пакистаном и Индией на пограничной территории.
По одним данным, 26 февраля в 03.30 (по местному времени) группа из 12 истребителей Mirage 2000 ВВС Индии нанесла удар по объектам террористов, которые убили индийских солдат в штате Кашмир.
Цели располагались в районе Балакота в Пакистане.
Индийские СМИ пишут, что самолеты вошли в воздушное пространство соседней страны, уничтожили от 200 до 300 боевиков и ушли беспрепятственно.
В свою очередь представитель Вооружённых сил Пакистана Асиф Гафур сообщил, что ВВС Индии "нарушили "линию контроля" в спорном регионе Кашмир". Далее он заявил, что благодаря своевременным действиям пакистанских ВВС они развернулись и улетели.
В его твиттере написано, что самолеты при отходе потеряли "ценный груз".
В Пакистане также заявляют о том, что жертв и разрушений нет.

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