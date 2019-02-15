Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб

Американцы сейчас далеко не самая большая проблема Дамаска. Да, они ведут себя вероломно. Убивают сирийцев, если считают это нужным, поддерживают сепаратистов, да и, в конце концов, они оккупировали треть страны. Помимо этого на их счету много других преступлений против САР, если, конечно, считаться с международным законодательством. Но с их поведением, похоже, давно все смирились. Штатам можно все, ибо они — единственная сверхдержава на этой планете, и никто не может их покарать даже за самые ужасные преступления. Например, за уничтожение пары-тройки государств им никто ничего не предъявил, ну, может и предъявил, но в Вашингтоне на эти претензии плевать хотели. В Дамаске все это прекрасно понимают, оттого особо не ввязываются в решение американской проблемы в Сирии. С этим просто мирятся, и если, кто ее и может решить, так это сам Дядя Сэм.

Так что сирийские власти куда более озабочены другой проблемой. А именно Идлибом. Это провинция давно стала чем-то наподобие спорной территории не только между правительством, повстанцами и различными террористами, но и даже Турция положила на нее глаз. И, можно сказать, начался бесконечный спор, к которому присоединилась Россия и, несмотря на свой успешный опыт восстановления дамасской власти в регионах, выступила в качестве миротворца. Москва вступила в диалог с турками и с легкостью согласилась принять позицию Анкары.

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Напомним, Эрдоган в сентябре прошлого года настаивал на заключении перемирия в северо-западной Сирии, и пророчил тяжелейшие последствия в случае войны. Его понять можно. Турки в отличие от американцев не на другом континенте находятся, и количество сирийских беженцев в их стране скоро сравняется с населением самой Сирии. Еще один поток бегущих от войны людей грозит для турок очередным экономическим падением. Оттого не удивительно, почему Эрдоган так активно агитировал за мир в соседнем государстве. Что ж, Путин его понял и согласился.

Но проблема в том, что позиция Дамаска тут почему-то вообще не учитывалась, впрочем, как и позиция большинства оппозиционных группировок, удерживающих Идлиб. Вот и получается, что соглашение это далеко не идеальное, и работает оно совершенно не так, как хотели бы лидеры Турции и РФ. Дамаск практически сразу после этой сделки выразил свое неодобрение. Местные даже самые проправительственные СМИ выдали поток критических материалов. Постепенно их тон становился все более воинственным, и недовольство Москвой в них ощущалось все явственнее. В общем, Дамаск на самом деле не особо придерживается условий. Быть может, вызвано это тем, что запертые в мухафазе боевики сами-то не очень мирно настроены. Но есть большие подозрения, что, будь у Сирийской арабской армии ресурсы самостоятельно разобраться с Идлибом, она бы непременно это сделала. Однако, возможно, с оппозицией разобраться получилось бы, а вот ввязываться в войну с турками, которые полноценно присутствуют на северо-западе САР, самоубийственно при любом раскладе. Так что Асад вынужден терпеть, как вынуждены и другие лидеры старой Сирии.

Тем не менее, это не означает, что местные власти отказались от военной борьбы. Нет, они воюют, еще как воюют, правда вглубь провинции своих солдат не отправляют, но все же война за Идлиб в принципе уже давно идет. Вот буквально за несколько часов до встречи лидеров в Сочи сирийские военные нанесли поражение очередной группе боевиков. Об этом сообщили многие СМИ, в том числе официальные. Особенно было отмечено, что разбитые противники не придерживались соглашения о зоне деэсклации. Вот вам реальная сторона мирных договоров, когда ситуация просто на глазах выходит из-под контроля.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что Идлиб — действительно самое проблемное место современной Сирии. И решить эту головоломку будет очень сложно, но, как бы то ни было, одним из главных факторов успеха является удаление западных агентов влияния из региона.

— Нужно понимать, что Идлиб — это не очень простая зона, в которую долгое время отправляли безоружных боевиков со всей Сирии. Правда, дело в том, что не совсем безоружными их отправляли, а все же с минимальным набором вооружения. И, разумеется, количество вот этих вот товарищей стало там критическим. При этом не стоит забывать, что в Идлибе базировалась Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил. Штаб-квартира у нее была в Идлибе, а управляли этой так называемой оппозицией, которую тогда часто называли на Западе умеренной, представители Великобритании и США. Там сейчас в Идлибе до сих пор находятся агенты влияния из этих стран и представители политического руководства различных террористических группировок. К тому же именно в Идлибе одно время находился Абу Бакр аль-Багдади (лидер Исламского государства* - авт.), с которым в 2013 году здесь встречался Джон Маккейн. Сама же местная так называемая оппозиция состоит из огромного множества всевозможных группировок, там и Джебхат ан-Нусра**, там и туркоманы и Сирийская свободная армия. Очень много намешано, и всех пустить под нож — слишком неоднозначное решение. Это может привести к тем последствиям, которые только усложнят будущее региона. Нам все-таки хочется и нам все-таки нужно замирить Ближний Восток раз и навсегда, это, конечно, в идеале. Для этого первоначально надо сделать так, чтобы агентов влияния из Великобритании в основном и частично из США, а, может быть, из Израиля даже, здесь не было.

«СП»: — А что же все это значит для Дамаска? Не кажется ли вам, что единственным реальным решением это проблемы для него является война?

— Ну, применение силы является одной из форм политики на Ближнем Востоке. Если ты будешь вести себя слишком мягко и лояльно, то тебя просто раздавят. Все это здесь прекрасно знают. Поэтому здесь для Дамаска нужно верное сочетание силы и дипломатии. Но страна, которая лежит практически в руинах, устала от войны, и очередная война, начатая Дамаском, не добавит плюсов Асаду.

«СП»: — Что по поводу турецкого фактора?

— Ну, Турция сейчас набирает политическое влияние, и далеко не все решения по Сирии являются коростными. Многое действительно делается с целью добиться статуса миротворца и тем самым набрать очки на политической арене. В целом же Эрдогану нужен мир в Сирии, потому что если этого удастся достигнуть, то это всем здешним странам принесет большие прибыли, в том числе и Турции. Если Сирия станет мирной, то через нее, как и через Турцию, пройдет часть нового Шелкового пути — просто грандиозного экономического проекта.

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«СП»: — Вы полагаете, что Эрдоган помирится с Асадом?

— Я думаю, что да. Рано или поздно это произойдет.

«СП»: — А какие последствия будут у этой очередной встречи Путина и Эрдогана? В Идлибе что-нибудь изменится?

— Я полагаю, что отдельные особенно проблемные группировки, такие как Джебхат ан-Нусра, например, будут уничтожены, причем это будет сделано показательно.

«СП»: — Уничтожены кем? Это будет совместная операция России и Турции? Или Турция самостоятельно разберется?

— Сложно однозначно сказать, но этот вопрос наверняка согласуют и придут к общему мнению.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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