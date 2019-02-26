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CNN негодует – Facebook собирается разблокировать аккаунты RT

26 февраля 2019, 03:09  •  4 • В мире
Телеканал CNN возмущен, что его расследование не привело к полной блокировке некоторых аккаунтов RT на Facebook. Социальная сеть собирается разблокировать Maffick Media.
Facebook заявил, что разблокирует аккаунты СМИ RT под названием Maffick Media, об этом возмущенно информирует американский телеканал CNN.
Ранее Facebook приостановил работу страниц, управляемых компанией Maffick Media, тогда CNN приготовила отчет о связях Maffick с RT, который финансируется правительством России пишет новостной портал американского телеканала.
У Facebook нет официальной политики, требующей раскрывать информацию федеральным ведомствам, подмечает CNN.
Представитель Facebook заявил о блокировке только то, что они стараются сделать информацию на ресурсе более прозрачной.
Представитель добавил: "Мы также начинаем просить компании, у которых есть аккаунты Facebook, и которые демонстрируют потенциально вводящее в заблуждение поведение, сообщать о своей принадлежности к их материнской компании. Например, мы обратились к Maffick Media с просьбой раскрыть принадлежность их страниц к материнским компаниям. Теперь в раздел "О нас" на этих страницах добавлена необходимая информация, указывающая на их связь с RT и Ruptly, чтобы люди могли узнать, кто стоит за страницами, с которыми они взаимодействуют, на Facebook ".
Ранее генеральный директор Maffick Media Анисса Науэй рассказала RT, что её команда знала о попытках CNN найти компромат на компанию. При этом в организации не скрывают, что она финансируется из бюджета RT.
В свою очередь сам телеканал RT назвал произошедшее "очередным доказательством того, что CNN и Facebook теперь действуют тупо как цензура Госдепа.

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