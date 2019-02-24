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Чудом выжила: В Венесуэле оппозиционер наехал на автомобиле на журналистку проекта RT

24 февраля 2019, 18:39  •  27 • Политика
Николь Крамм - журналистка Redfish, одного из проектов RT, - была ранена на протестах в Венесуэле. По её собственным словам, она чудом выжила после того, как на неё наехал автомобиль, за рулём которого находился правительственный активист.
Сообщается, что инцидент произошёл вчера на границе Колумбии и Венесуэлы. Представители венесуэльской оппозиции использовали там бронированные автомобили для прорыва полицейского кордона, отмечается на странице Redfish в Twitter.
Подобные действия сторонников Гуайдо привели к получению ранений и травм гражданскими лицами. Николь Крамм - одна из этих пострадавших.
Redfish заявляет, что его корреспондентка получила повреждение ноги, и подтверждает данное сообщение фотографией. Крамм, тем не менее, чувствует себя нормально и намерена продолжить работу.
The Venezuelan opposition members who rammed armoured vehicles into civilians on the Colombian border yesterday nearly killed Nicole Kramm - the lead camerawoman for redfish's work in #Venezuela. Her leg was injured but Nicole says she is ok and will continue working. pic.twitter.com/1FLBXR2CU5
— redfish (@redfishstream) 24 февраля 2019 г.
Об этом сообщается также в Telegram-канале RT.

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