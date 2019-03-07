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07 марта 2019, 21:09  •  86 • Политика
Угрозы США не работают. Их союзник по НАТО Турция хочет купить у России не только зенитно-ракетные комплексы С-400, но и задумывается об С-500. Почему Вашингтон мешает этой сделке и какую угрозу С-400 представляют для НАТО?
Автор:
Гасанов Камран
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает дразнить Вашингтон военно-техническим сотрудничеством с Россией. Он заявил о том, что сделка по С-400 незыблема, так как «подписи уже стоят». Более того, Эрдоган уже говорит об С-500, которые ещё не поступили в арсенал даже российских вооружённых сил.
Накануне США ещё раз предупредили Турцию о том, чтобы она отказалась от покупки С-400. Командующий войсками НАТО в Европе, американский генерал Кёртис Скапаротти, выступая в Сенате, заявил, что эти российские системы ПВО угрожают «всем нашим» F-35. Здесь возникает вопрос: как эти С-400 могут угрожать истребителям F-35?
Пока ни того, ни другого у Турции нет. Но, допустим, она уже купила С-400 у России и F-35 - у американцев. Неужели Турция будет сбивать свои же самолёты? Полный абсурд.
Поэтому переходим к версии номер два. С-400 угрожают не турецким F-35, а F-35, которые стоят на вооружении у самих американцев или других стран НАТО. Скажем в Сирии, где у Турции и США существуют разногласия из-за присутствия курдских ополченцев за Евфратом. Но и это кажется полной фантастикой. Вы можете себе представить, чтобы Турция, страна НАТО, сбила союзный американский самолёт?
Если смотреть на ситуацию через призму турецко-американской конфронтации, можно было бы допустить, что Турция использует С-400 в качестве шантажа. То есть Эрдоган, выступая на очередном митинге, грозит пальцем американскому генералу: «Если вы не выгоните курдских террористов из Сирии и будете прикрывать их своими самолётами, мы собьём ваши истребители». Но и этот вариант кажется сумасшествием.
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Фото: www.globallookpress.com
Хотя, с другой стороны, нельзя исключать, что имея в руках «противоядие» против американских ВВС Эрдоган может действовать более напористо на Востоке Евфрата. Такую возможность не исключает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров:
Технически у С-400 достаточно продвинутая система, чтобы обнаруживать F-35 на достаточно приемлемой дальности, чтобы успеть их поразить ракетами. Поэтому теоретически они представляют опасность для F-35. С другой стороны, конечно, Турция является членом НАТО. И предположить, что будет какой-то военный конфликт между США и Турцией - это достаточно умозрительно. Хотя, может быть, США вынашивают какие-то планы. В Сирии у них серьезные трения. И не исключено, что Турция, получив С-400, будет действовать более напористо в Сирии, вытесняя курдские формирования. А американцы, может, захотят их (курдов – прим.ред.) там поддержать. И тут С-400, безусловно, могут представлять угрозу для американских самолетов. Но только в том случае, если они будут действовать против интересов Турции.
Чтобы понять то, что хотел сказать натовский генерал, надо смотреть на ситуацию немного шире. Ранее издание Business Insider предостерегало о возможности получения Россией данных об F-35 после продажи Турции С-400. Турки пользоваться этими системами ПВО не умеют, поэтому им нужна помощь российских инструкторов. Сидя за пультами С-400, российские эксперты смогут спокойно, в учебном режиме изучить манёвры F-35, а полученные знания автоматически перетекут на Фрунзенскую набережную.
Эрдоган назвал сделку по российским С-400 завершенной и замахнулся на С-500
Истребитель F-35. Фото: Michael Fitzsimmons / Shutterstock.com
Есть, конечно, ещё более зловещий для США сценарий, когда турки допустят российских военных к «внутренностям» F-35. И тогда Россия узнает ещё больше о том, как бороться со стелс-технологиями, используемыми в истребителях пятого поколения США. Но этот сценарий более рискованный для Анкары, чем допуск русских к управлению С-400.
Перечисленные выше моменты - больше военные риски НАТО и США. Но нужно также учесть политические и экономические риски. Если Турция делает выбор в пользу С-400, тогда американцы не смогут продать ей свои «Пэтриоты». Американский ВПК теряет солидную сумму. А во-вторых, с активизацией военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией будут слабеть военно-политические узы Анкары и Вашингтона.
Одним словом, США не устраивает, что Эрдоган пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, он покупает российские С-400, и в то же время хочет американские F-35. Учитывая те риски, которые обозначены выше, можно допустить рост напряженность американо-турецких отношений. В лучшем случае, США поставят Турции ультиматум: «Либо вы берёте F-35, либо C-400». А в худшем случае США в тот момент, когда С-400 пересекут турецкую границу, введут против Анкары санкции. Если вам кажется, что Трамп на это не способен, вспомните историю с американским пастором Эндрю Брансоном, из-за которого Белый дом ограничил торговлю со своим «союзником».

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