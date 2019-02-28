|
Что будет: Обсуждаем главные события с главредом «КП» Владимиром Сунгоркиным
28 февраля 2019, 21:39 • 27 • В России
Сегодня, 28 февраля,главный редактор Издательского Дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин отвечает на вопросы читателей и слушателей в прямом эфире Радио «КП».
С 20:05 по московскому времени на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM в Москве) слушайте программу "Что будет". Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором Издательского Дома «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным и ведущим Александром Яковлевым.
Владимир Сунгоркин Что будет 28.02.2019.Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором Издательского Дома Комсомольская правда Владимиром Сунгоркиным. Ведущий: Александр Яковлев.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
27
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 февраля 2019, 17:54
|
27 февраля 2019, 05:09
|
24 февраля 2019, 21:54
|
24 февраля 2019, 04:12
|
22 февраля 2019, 21:09
|
21 февраля 2019, 22:24
|
28 февраля 2019, 03:54