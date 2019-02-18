«Чистосердечно раскаиваюсь»: обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денис Чуприков раскаялся в содеянном. Он заявил, что совершил преступление единолично, чтобы привлечь к себе внимание. Защита просит следствие облегчить статью обвинения. Дело рассматривается в рамках ч. 2 ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Также адвокат просила отправить её клиента под домашний арест в связи с наличием у него инвалидности, однако суд оставил Чуприкова в СИЗО.

Адвокат похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Дениса Чуприкова просит смягчить выдвинутые против него обвинения.

Сейчас против него ведётся уголовное дело по ч. 2 ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Защита и сам Чуприков настаивают, что преступление совершал он единолично.

«Заявлено ходатайство в следственные органы о переквалификации моему подзащитному статьи обвинения», — приводит ТАСС слова адвоката Светланы Горбуновой.

«Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я всё рассказал следователю — я хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было моё собственное решение, мне никто ничего не говорил», — отметил Чуприков.

При этом ранее Чуприков утверждал, что намеревался продать картину и расплатиться с долгами. Об этом сообщал «Коммерсантъ». Кроме того, защита Чуприкова просила суд изменить меру пресечения с ареста на домашний арест, так как он инвалид II группы.

«В связи с наличием инвалидности у моего клиента, прошу избрать в отношении Чуприкова меру пресечения в виде домашнего ареста. Он всё осознал, сдал заграничный паспорт и полностью раскаялся в содеянном», — обратилась к суду Горбунова.

Однако, по мнению стороны обвинения, если отправить Чуприкова под домашний арест, он может скрыться от следствия.

«Находясь на свободе, Чуприков может скрыться, прошу оставить решение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказал прокурор.

В итоге судья встал на сторону обвинения, тем самым оставив в силе решение от 29 января — арест на два месяца.

«Решения суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуприкова — без удовлетворения», — сказал судья.

Спрятал на стройке

Напомним, 27 января Чуприков похитил картину Куинджи с ретроспективы творчества художника в Третьяковке. Кража была совершена в день рождения художника.

Чуприкова задержали 28 числа в подмосковном посёлке Заречье.

«Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими», — сообщила занимавшая тогда должность официальный представитель МВД Ирина Волк.

Чуприков находится под подпиской о невыезде, являясь фигурантом уголовного дела по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства»).

Следствие продолжает розыск соучастников Чуприкова.

«Неисполнение служебных обязанностей»

В самой Третьякове Министерство культуры России провело ряд проверок, по их итогам были выявлены нарушения.

«Эксперты констатировали, что хищение картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи произошло в результате раскоординированности действий структурных подразделений музея. Также было выявлено неисполнение руководством и сотрудниками Третьяковской галереи своих служебных обязанностей, непринятие ими исчерпывающих мер по созданию базовых условий, обеспечивающих сохранность экспонатов», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим директору музея Зельфире Трегуловой был объявлен выговор за нарушение «Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей» и приказа Минкульта о требованиях по охране учреждений культуры. Ранее 1 февраля был уволен хранитель музея, к нескольким сотрудникам применены дисциплинарные взыскания.

«Выговоры главному хранителю, начальнику выставочного отдела, начальнику отдела музейных смотрителей, завсектором отдела музейных смотрителей, а также ряду сотрудников службы безопасности, ответственному хранителю выставки и главному инженеру учреждения», — объявили в министерстве.

Картины Архипа Куинджи, экспонирование которых в Третьяковской галерее закончилось 17 февраля, отправятся обратно в Русский музей в Санкт-Петербурге.

«116 произведений Архипа Куинджи вернутся в Русский музей после завершения выставки в Третьяковской галерее к началу марта. Сейчас специалисты Русского музея упаковывают картины и готовят их к транспортировке. В Петербург произведения будут доставлены специально оборудованным автотранспортом с соблюдением необходимых климатических условий», — приводит ТАСС слова пресс-службы музея.