Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Великая чистка. Неприкасаемых больше нет
Медведчук не намерен менять позицию относительно автономии Донбасса
"С нами это не сработает": США хотят повторить в Венесуэле сценарий Ли...
«Скорость лишает глубины и анализа»: Песков рассказал о подходах к журналистике ...
Главная / Украина

Число зарегистрированных кандидатов в президенты Украины выросло до 37

06 февраля 2019, 21:24  •  164 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 37 кандидатов на пост президента страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комиссии.
 
РИА Новости
 

«ЦИК зарегистрировала сегодня трёх кандидатов на пост главы государства», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что речь идёт о депутате Верховной рады Юрии Тимошенко, экономисте Андрее Новаке и кандидате от партии «Стабильность» Василии Журавлёве.

Отмечается, что на данный момент документы подали 89 кандидатов, 8 февраля Центризбирком должен объявить окончательный список.

Ранее сообщалось, что на Украине зарегистрировали рекордное за всю историю страны число кандидатов в президенты.

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года.

По данным опросов, в президентском рейтинге лидируют шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


164
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 18:09
Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 2,2%
06 февраля 2019, 18:09
Янукович сообщил о возможной подготовке покушения на него и Медведчука
06 февраля 2019, 14:54
На Украине дело Медведчука назвали попыткой отвлечь внимание от провальной политики
Загрузка...
06 февраля 2019, 11:39
Минюст Украины заявил о намерении обжаловать решение суда по Супрун
06 февраля 2019, 21:24
Медведчук не намерен менять позицию относительно автономии Донбасса
06 февраля 2019, 21:24
В Госдуме ответили на обвинение России в использовании YouTube против украинцев
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
06 февраля 2019, 02:09
"Сами придумали, сами поверили": На Украине определились с "врагом ном...
06 февраля 2019, 08:39
"Такой же враг народа Украины": Климкин сравнил отстранение "Доктора С...
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики...
06 февраля 2019, 05:24
На заряде страха перед С-300: СМИ объяснили "назойливость" израильских истр...
06 февраля 2019, 02:09
"Это выборы в рамках необандеровской тенденции": Эксперт предупредил Тимоше...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.