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Число получивших гражданство России выросло вдвое за пять лет
06 марта 2019, 09:09 • 84 • Украина
Число иностранцев, получивших российское гражданство, за пять лет выросло в два раза. В 2018 году его получили 269,4 тыс. человек , тогда как в 2013 году — 135,8 тыс. человек. Об этом RT сообщили в МВД.
Reuters
Чаще всех российский паспорт получали выходцы с Украины (83 тыс. человек), Казахстана (45,3 тыс.), Таджикистана (35,7 тыс.), Армении (27,1 тыс.) и Узбекистана (21 тыс.).
В МВД отметили, что увеличению этого показателя способствует модернизация института гражданства в России и создание на законодательном уровне дополнительных преференций его приобретения для отдельных категорий лиц.
Ранее в МВД назвали основную цель визита иностранцев в Россию в 2018 году.
Более 5 млн граждан из за рубежа приезжали в Россию работать, ещё более 3 млн — в качестве туристов. 536 тыс. иностранцев приехали, чтобы получить образование.
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