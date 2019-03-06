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Число получивших гражданство России выросло вдвое за пять лет

06 марта 2019, 09:09  •  84 • Украина
Число иностранцев, получивших российское гражданство, за пять лет выросло в два раза. В 2018 году его получили 269,4 тыс. человек , тогда как в 2013 году — 135,8 тыс. человек. Об этом RT сообщили в МВД.
 
Reuters
 

Чаще всех российский паспорт получали выходцы с Украины (83 тыс. человек), Казахстана (45,3 тыс.), Таджикистана (35,7 тыс.), Армении (27,1 тыс.) и Узбекистана (21 тыс.).

В МВД отметили, что увеличению этого показателя способствует модернизация института гражданства в России и создание на законодательном уровне дополнительных преференций его приобретения для отдельных категорий лиц.

Ранее в МВД назвали основную цель визита иностранцев в Россию в 2018 году.

Более 5 млн граждан из за рубежа приезжали в Россию работать, ещё более 3 млн — в качестве туристов. 536 тыс. иностранцев приехали, чтобы получить образование. 

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