Чешка Квитова и швейцарская теннисистка Бенчич сыграют в финале престижного турнира в Дубае

Определились имена финалисток престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5, который проходит в Дубае.

Ими стали представительница Швейцарии Белинда Бенчич, в полуфинале в трёх сетах обыгравшая украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:3), а также чешка Петра Квитова, также в трёх сетах сломившая сопротивление тайваньской теннисистки Се Шувэй — 3:6, 6:2, 6:4.

Финал турнира в Дубае состоится в субботу, 23 февраля. Для Квитовой он станет уже третьим в сезоне, что является лучшим результатом среди всех спортсменок в 2019 году.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова пробилась в полуфинал турнира WTA в Будапеште.