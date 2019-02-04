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Чего ждать России от президентских выборов на Украине

04 февраля 2019, 11:09  •  391 • В мире
Предвыборная кампания на Украине в самом разгаре. Преподнесёт ли она какие-либо неожиданности и есть ли в ней место кандидатам-прагматикам?
Автор:
Павленко Дмитрий
До президентских выборов на Украине остаётся менее двух месяцев. Стартовавшая 1 января 2019 года избирательная кампания находится в самом разгаре. По состоянию на 1 февраля документы в ЦИК на выдвижение в качестве кандидата на высший государственный пост подали 56 человек. Из них зарегистрирована на сегодняшний момент ровно половина – 28 человек.
Отметим, что по количеству зарегистрированных кандидатов нынешняя президентская кампания уже побила рекорд. Ранее подобный ажиотаж фиксировался на президентских выборах 2004 года, когда были зарегистрированы 26 кандидатов, из которых двое затем снялись с выборов, и в 2014 году, когда были зарегистрированы 23 кандидата, двое из которых (Олег Царёв и Наталья Королевская) также в установленный срок сняли свои кандидатуры.
Очевидным является тот факт, что большинство из зарегистрированных претендентов выступают либо в качестве спойлеров, либо – в силу их неизвестности для большинства населения и не превышающего пределы статистической погрешности рейтинга – выполняют роль сугубо технических фигур, призванных обеспечить иллюзию демократического процесса. Рассматривать их программы (если таковые вообще имеются) и анализировать шансы на успех – занятие бессмысленное. Ограничимся рассмотрением лишь ключевых и наиболее медийно узнаваемых персон.
Действующий президент Украины Пётр Порошенко. Фото: Review News/shutterstock.com
Порошенко или Тимошенко: на кого сделает ставку «вашингтонский обком»?
В условиях осуществлённой десуверенизации Украины и полной подконтрольности киевской правящей верхушки Соединённым Штатам любой политик, наделённый властными полномочиями, будет вынужден следовать тем установкам, которые поступят из Вашингтона. А США – это та сторона, которая крайне заинтересована в поддержании напряжённости на границах России и сохранении очага конфликта, который в любой момент может выйти из тлеющего состояния.
Иными словами, президентские выборы на Украине будут всего лишь иллюзией, ширмой демократического процесса. И победителем станет тот кандидат, которому выдаст ярлык на управление Украиной «вашингтонский обком». И главная интрига здесь – состоится ли рокировка?

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