«Cдержать любой ценой»: в России ответили на заявления об использовании Крымского моста в «геополитических целях»

В России отреагировали на обвинения со стороны государств «бухарестской девятки» в «игнорировании» международного права и якобы использовании Крымского моста в «геополитических целях». Такую декларацию приняли по итогам прошедшего саммита «девятки». На этой встрече на высшем уровне были представлены Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Также присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Совете Федерации указали, что эти страны пытаются переложить на Москву ответственность за создание угроз для Европы. В Госдуме считают, что с помощью подобных заявлений эти государства стремятся подать сигнал Вашингтону.

Страны «бухарестской девятки» пытаются переложить на Москву ответственность за создание угроз безопасности в Европе. Так первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал совместное заявление Польши, Венгрии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии и Словакии о якобы «конфронтационном» поведении России.

«Цели понятные: любой ценой «сдержать» Россию. Покоя им не даёт Крымский мост. С его вводом, особенно когда будет запущено железнодорожное сообщение, блокада Крыма, которую пытались устроить украинцы, сводится на нет», — сказал он в беседе с RT.

28 февраля на саммите «бухаресткой девятки» в словацком городе Кошица лидеры государств в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга приняли совместную декларацию, в которой осуждается «конфронтационная модель поведения России».

«Мы по-прежнему особенно обеспокоены продолжающимся конфликтом на востоке Украины и недавней напряжённостью в Азовском и Чёрном морях, вызванной незаконной и нелегитимной аннексией Крыма и наращиванием военной мощи. Это ещё одно проявление игнорирования Россией международного права, её конфронтационной модели поведения и использования военных, а также невоенных действий, таких как строительство моста через Керченский пролив, для достижения своих геополитических целей», — говорится в документе.

При этом страны призывают Североатлантический альянс принять по отношению к России «более последовательный и стратегический подход». Более того, по мнению «девятки», военное присутствие НАТО «от Балтики до Чёрного моря» — важный фактор безопасности этих стран.

Несмотря на тот факт, что саммит проходил на высшем уровне с участием Столтенберга и был приурочен к 70-летию НАТО и 15-летию присоединения стран «девятки» к альянсу, широкого освещения в СМИ мероприятие не получило.

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«Предъявить нечего»

Россия не нарушает международное право и её корабли не заходят в чужие территориальные воды, напомнил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Если говорить о нагнетании обстановки, направленной на конфронтацию, то это ещё одна глупость. Россия всё делает для того, чтобы её граждане могли спокойно жить на своей территории. Мы не вмешиваемся, не заходим в территориальные воды других государств, не создаём подобных конфликтов», — сказал он RT.

«Что касается угроз: пусть Румыния, которая разместила у себя новую систему ПРО, подумает, кто создаёт угрозу для Европы — мы или они? Пытаются свалить с больной головы на здоровую», — отметил Джабаров.

Напомним, в Румынии размещены американские установки ПРО Mk 41. В России неоднократно отмечали, что эти установки могут запускать снаряды, запрещённые по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Между тем Гемпель подчеркнул, что в регионе именно Украина создаёт угрозы, в том числе и заявляя о намерении разрушить Крымский мост.

В мае 2018 года депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал взорвать мост через Керченский пролив, назвав его «вражеской инфраструктурой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отметила, что эти слова депутата можно расценивать как «призыв к совершению террористического акта».

Строительство Крымского моста не преследовало «геополитические цели», а решало внутренние проблемы, напомнил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Просто нам так удобнее — для отдыха и туризма. И заодно подтверждаем, что Крым есть и навсегда останется российским», — приводит его слова РИА Новости.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек согласился, что у стран «девятки» нет реального повода считать Крымский мост средством для достижения Россией «геополитических целей». Пояснений, как именно Москва «использует» переправу, в декларации нет.

«Кроме движения пассажирских транспортных средств по мосту, предъявить больше нечего», — сказал депутат.

Таким образом, по мнению Бальбека, заявление стран «девятки» адресовано США.

«Все эти младоевропейцы используют Россию как таран в продвижении своих личных интересов, мол, русские нам угрожают — так вы (США. — RT) придите и правьте нами. А мы на всё согласны, — отметил он в беседе с RT. — Это не обращение к Вашингтону — это челобитная вассалов феодалу».