Бывший вице-спикер Госдумы умер после тяжелого онкологического заболевания

Бывший вице-спикер Государственной думы России Михаил Юрьев скончался на 60-м году жизни. Последние годы он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Наряду со своей политической карьерой, Юрьев также был предпринимателем и радиоведущим. В начале 90-ых он стал генеральным директором производственного объединения "Интерпром", а затем президентом ТОО "Промышленная группа Интерпром".

Депутатом Госдумы Юрьев являлся в период с 1995 по 1999 год. Пост заместителя ее председателя он занял в 1996 году по квоте политической партии "Яблоко".

Михаил Юрьев был сыном писателя-фантаста Зиновия Юрьева. Сам он вел аналитическую программу "Главрадио", а также был участником передач "Главная тема" и "Юрьев день".