|
Бывший вице-спикер Госдумы умер после тяжелого онкологического заболевания
15 февраля 2019, 23:24 • 136 • Политика
Бывший вице-спикер Государственной думы России Михаил Юрьев скончался на 60-м году жизни. Последние годы он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Наряду со своей политической карьерой, Юрьев также был предпринимателем и радиоведущим. В начале 90-ых он стал генеральным директором производственного объединения "Интерпром", а затем президентом ТОО "Промышленная группа Интерпром".
Депутатом Госдумы Юрьев являлся в период с 1995 по 1999 год. Пост заместителя ее председателя он занял в 1996 году по квоте политической партии "Яблоко".
Михаил Юрьев был сыном писателя-фантаста Зиновия Юрьева. Сам он вел аналитическую программу "Главрадио", а также был участником передач "Главная тема" и "Юрьев день".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
136
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 февраля 2019, 10:09
|
09 февраля 2019, 17:54
|
15 февраля 2019, 07:09
|
15 февраля 2019, 02:28
|
10 февраля 2019, 23:09
|
12 февраля 2019, 17:24
|
10 февраля 2019, 21:44