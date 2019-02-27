Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЛГБТ идут в атаку (Руслан Осташко)
Сало привозное, треть страны уехала на заработки: к чему привел переворот на Укр...
"Мелко для нас": Американское "противоядие" от российских ин...
Эстонцы снова притесняют русских (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Бутиной могут позволить вернуться в Россию уже в апреле — адвокат

27 февраля 2019, 05:09  •  66 • Политика
Депортация Марии Бутиной из США в России может произойти уже в средине или даже начале апреля, считает адвокат нашей соотечественницы Роберт Дрисколл.
В настоящее время, пояснил он, много зависит от стороны обвинения. Напомним, что ранее Бутина заключила сделку с обвинением, которая требует от нее сотрудничества с органами прокуратуры США.
Сейчас прокуратура все еще имеет к гражданке России вопросы, а потому откладывает дату вынесения ей обвинительного приговора. Судья, ведущая дела, тем не менее готова двинуть его вперед.
Следующие статусные слушанья пройдут уже 28 марта. Теоретически вынесение прямо на них приговора не предполагается, но такая возможность все еще существует. В любом случае приговор также может быть оглашен на следующих слушаньях по делу Бутиной в апреле.
Если ей будет назначен тюремный срок, равный тому, который она уже отбыла в американской тюрьме, депортация Бутиной может произойти в период от нескольких дней до недели. Отсюда Дрисколл и получил дату ее возвращения в Россию, указывающую на апрель месяц.
Обо всем этом адвокат рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 22:39
"Педофилы - не маньяки": Депутат из Екатеринбурга требует от полиции заняться "реальной работой"
26 февраля 2019, 06:24
До сентября не досидел: Мэр Улан-Удэ сам попросился в отставку
27 февраля 2019, 01:54
"Украинский транзит изживает себя": Пушков заявил об устаревании ГТС Украины
Загрузка...
26 февраля 2019, 12:54
"Они не хотят встречаться": Британский посол предложил поверить ему на слово, что Скрипали живы
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
27 февраля 2019, 01:54
В США предложили сделать Украину ядерной державой, чтобы поставить на место Россию - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 01:39
С лишением наград и званий: бывшего полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперск...
27 февраля 2019, 01:39
«Шутка и анекдот»: автор песни про бомбардировку США удивлён её исполнением в Исаакие...
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
27 февраля 2019, 01:39
Под угрозой импичмента: как обвинение в коррупции ближайшего окружения Порошенко може...
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.