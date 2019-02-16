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Будущие сценарии текущей войны

16 февраля 2019, 12:24  •  77 • Политика
Когда мы говорим про возможную войну, важно понимать: она уже идёт. Хоть и технически мирными средствами, но на нас уже напали. Только не с бомбами и снарядами, а с подрывной деятельностью по всему фронту реальности. Но это пока…
Автор:
Покровский Александр
Сценарии будущей войны стали вспоминаться очень многими и очень часто. Но каковы они могут быть? Вовсе не такими, какими мы их представляем по опыту прошлой мировой войны и многих локальных вооружённых конфликтов.
От чего зависят сценарии войны
Они зависят от цели. Какова может быть цель у некоего коллективного Запада в войне против России? Упрощая если, то она одна: установить над ней свой контроль при полном устранении сопротивления, чтобы пользоваться ресурсными и стратегическими преимуществами.
От целей – задачи: военными средствами нанести России такое поражение, при котором она признала бы свою безоговорочную капитуляцию.
От задач – потребные средства и необходимые ресурсы: применение вооружённых сил Запада с ключевых плацдармов при обеспечении необходимой транспортной и логистической инфраструктуры, учитывая расстояния и климат.
А дальше остаётся рассчитать порядок действий.
Сразу же исключается применение ядерного оружия. Во-первых, можно попасть под ответный уничтожающий удар. Во-вторых, это лишает войну цели – для чего контролировать побеждённую Россию, если невозможно пользоваться её ресурсами и территорией?
Фото: www.globallookpress.com
Далее исключается интервенция в Россию. Примерно по тем же причинам: слишком велик риск того, что война перейдёт в ядерную фазу.
Что остаётся? Только сценарий втягивания России в войну, где не было бы формального участия Запада, но в которой Россия истощила бы свои политические и экономические ресурсы. И это вариант не из прошлого – хотя Запад про Афганистан помнит именно в том смысле, что там СССР и подорвал себя. Это просто единственно рабочий вариант – с самоподрывом России в конфликте формально не с Западом.
Чему учит история
Иное дело, что, в отличие от того варианта, когда Запад на самом деле падения СССР не ожидал и потому не был готов к посажению в Москве окончательно своего правительства, сегодня тот урок учтён. Потому время от времени Россию прощупывают вбросами различных политических и экономических концепций, чтобы определить доминирующую общественную реакцию на это и подходящие для реализации наиболее перспективной концепции кадры. Отсюда чехарда то с левыми идеями, то с националистическими, то с либеральными, то с античиновными, то ещё с какими-нибудь.
На этот случай, собственно, и готовятся к применению конвенциональные вооружённые силы Запада. Их задача – не воевать с мощной и управляемой Россией, а блокировать и обезоружить её армию сломленной и возглавляемой правительством капитуляцией перед Западом – капитуляцией во всех смыслах. Воевать они собираются не с системой по имени Россия и даже не с системными вооружёнными силами государства – а с лишёнными управления, дисциплины и снабжения, разорванными смутой частями и соединениями. Тоже есть опыт в прошлом, который на Западе изучается в качестве правильного, – Гражданская война и иностранная интервенция в начале ХХ века.
Фото: www.globallookpress.com
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Но тогда Запад совершил несколько фатальных ошибок, подорвавших реализацию вышеописанных целей, хотя не все ошибки были продиктованы субъективными решениями.
Первая из них – Запад не был един. Потому одни державы ставили одни цели, другие – противоположные. И в целом Россию долго пытались использовать друг против друга. Покуда большевики не окрепли и не показали дулю сразу всем.
Вторая – обстановка была в целом послевоенная: в народах накопились усталостные и невоенные настроения, экономики даже победителей оказались разорёнными, страны – участницы войны ещё не полностью удовлетворили свои политические и экономические аппетиты. Потому у них были более близкие и, главное, достижимые цели, нежели раздел хоть и тяжело раненного, но не убитого медведя.
Третья – Россия не была тотально демонизирована, как сегодня. А потому война с ней до победного оккупационного конца была не объяснима ни собственным, ни русским солдатам. А значит, далеко не факт, что у первых поднималось бы оружие на противника (как оно и не поднималось в реальности), а у других – не опускалось бы перед ним.
Ошибки учтены
Сегодня все эти затруднения и ошибки учтены и в значительной части решены. Запад в целом един, нынешние противоречия внутри него не фатальны. Что и показывает единение в вопросе санкций, как бы кто натужно ни кряхтел. Россия демонизирована до обесчеловечивания – то есть в плане пропаганды и агитации ситуация уже даже не предвоенная, а чисто военная.
Наконец, Запад давно не воевал. Ужасов войны не помнит (а молодые поколения в результате начинающейся ещё в школе пропаганде их и не знают). Вооружений накопил много. Мобилизационный потенциал высок. Оккупационные контингенты морально и идеологически подготовлены. Например, поляки, чехи, румыны, норвежцы, хорваты – для военной оккупации. Украинцы, прибалты, грузины – для полицейской.
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Плюс, собственно, армии и флоты основных стран Запада уже в целом сколочены и натренированы для нанесения первого обезоруживающего и ошеломляющего удара, как только будет гарантировано отсутствие военного ответа со стороны России как государственной и военной системы.
Остаётся только предположить, где может быть спровоцирован тот самый разрушительный и саморазрушительный для России конфликт.
Где и с кем Россия будет воевать
Украина? Нет. Ни армия, ни население этой страны не способны долго сопротивляться настоящей российской армии. А логистика и инфраструктура не позволят Западу достаточно надёжно снабжать Киев своей помощью.
Фото: www.globallookpress.com
По той же причине выпадает Прибалтика: она тоже не способна долго сопротивляться. Зато реальным странам НАТО придётся вступаться за неё как раз в крайне невыгодной военно-политической конфигурации – с очевидным выходом на ядерную составляющую конфликта. И придётся принимать решение либо о самоуничтожении человечества из-за трений каких-то (условно) латышей с их же местными русскими, либо о политически стратегическом проигрыше, если на это самоуничтожение по столь глупой причине никто из западных лидеров не решится.
Приднестровье? Тут Россия действительно в затруднении с точки зрения логистики. Но с точки зрения силовой – при реальном развитии конфликта она обеспечит себе доступ к ТВД через территорию Украины. Причём любой для Киева ценой. После этого Молдавия перестаёт быть участником конфликта, а то и вовсе перестаёт быть. Вмешательство же Румынии на её стороне приводит к исключаемому конфликту с НАТО и Западом, с перспективой перехода в ядерную фазу. Надо полагать, руководство стран НАТО сильно задумается над реальной решимостью обречь свои народы на уничтожение ради того, чтобы какие-то русские молдаване вырезали какой-то русский Тирасполь.
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Сирия, Афганистан, террористические движения? Тоже нет: Россия показала, что достаточно мощна и военно, и экономически, чтобы без особого напряжения задавить террористов, не ввязываясь в убыточную во всех смыслах войну на территории.
Венесуэла, Куба, Никарагуа? Тоже, пожалуй, нет. В Кремле не дураки сидят и понимают, что никакое реальное вооружённое вмешательство России на таких расстояниях невозможно. Поэтому даже победоносные для Запада перевороты в этих странах Москва проглотит. Как проглатывала, скажем, чилийский путч 1973 года, мудро полагаясь на время и на то, что у неё нет жизненных интересов в этом регионе.
Дальний Восток? Там возможен конфликт только с Японией, но она – член коллективного Запада. А значит, война её против России автоматически означает уничтожение главной цели войны при риске ядерного самоуничтожения.
Следует, впрочем, при этом заметить, что все эти возможные точки разрушительных для России конфликтов заботливо разворошены и во всех них поддерживаются конфликты той или иной степени интенсивности. Так что потенциально они уже находятся в подожжённом состоянии. Только плеснуть бензинчика.
Но всерьёз не плескают!
Отсюда следует логически неизбежный вывод: при всём нынешнем бряцании оружием, Запад на войну с Россией в её нынешнем состоянии лицом к лицу не пойдёт. Запад находится в перманентном поиске разрушительного для России регионального, территориального или внутреннего конфликта. Но на данный момент таких, которые гарантируют ему достижение хоть сколько-нибудь разумных целей в войне с Россией, не наблюдается.
Но если под войной иметь в виду не классический вооружённый конфликт с пальбой и жертвами, а действия, направленные на разрушение противника всеми возможными средствами, то она уже идёт.
Просто на ней пока стреляют в воздух. Но расчеловечивают – по-настоящему…

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