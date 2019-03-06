«Будет зависеть от поведения»: США могут ввести санкции в отношении партнёров Венесуэлы

Вашингтон может ввести санкции в отношении союзников легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по республике Эллиот Абрамс. Кроме того, Штаты рассматривают возможность ужесточения рестрикций против физических и юридических лиц Венесуэлы. В Каракасе неоднократно отмечали, что ограничительные меры США — попытка присвоить богатства страны. Кроме того, пранкеры Вован и Лексус рассказали, как им удалось разыграть Абрамса. Они позвонили ему от имени президента Швейцарии, чтобы сообщить о счетах граждан Венесуэлы в банках.

США допустили, что могут ввести санкции против третьих стран за сотрудничество с легитимными властями Венесуэлы, заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Мы ещё не вводили вторичные санкции. Такая возможность, разумеется, есть, это будет зависеть от поведения режима», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее США ввели несколько пакетов санкций в отношении юридических и физических лиц Венесуэлы, а 5 марта Совет нацбезопасности США обсудил новые ограничительные меры против Каракаса, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

«Я только что вернулся с заседания Совета национальной безопасности. Руководители (ведомств. — RT) изучают новые санкции, новые меры, чтобы усилить нашу хватку над финансами (президента Венесуэлы Николаса. — RT) Мадуро, лишить его режим денег, которые нужны ему, чтобы оставаться у власти», — приводит слова Болтона РИА Новости.

Ранее Болтон заявлял о намерении Вашингтона создать коалицию для обеспечения передачи власти от законного президента Венесуэлы Мадуро к Хуану Гуаидо, который в январе провозгласил себя главой государства.

США пытаются заставить другие государства изменить политику, отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Эта практика набирает обороты. Достаточно вспомнить санкционную политику США по отношению к Ирану, Северной Корее. И, конечно, санкции против России, которые у них поставлены на поток. Я думаю, что американцы тешат себя иллюзиями, что таким способом они могут решить все политические вопросы. Санкционная политика в отношении Венесуэлы будет продолжена, но в данной ситуации налицо грубое вмешательство во внутренние дела другой страны, которое должно быть осуждено мировым сообществом», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.

С помощью санкций Вашингтон намеренно усугубляет экономическое положение в Венесуэле, чтобы затем иметь возможность оказывать воздействие на республику, считает сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер.

«Они умышленно создают, с одной стороны, ситуацию блокирования, а с другой — предлагают Гуаидо распространять гуманитарную помощь. И это очень характерно для американской политики — они создают проблемы, а затем быстренько прилетают и предлагают их решить, но за свой же счёт», — сказал он RT.

Ранее США предприняли попытку доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь с территории соседних стран, при этом акция не была согласована с Каракасом. Власти Боливарианской Республики опасаются, что таким образом Штаты могут организовать провокацию, поэтому пресекают попытки грузовиков пересечь границу. В то же время Россия при сотрудничестве с официальными властями доставляет в республику гуманитарную помощь.

Заявление Абрамса о возможном введении санкций в отношении третьих стран может быть попыткой повлиять на позицию государств, поддержавших легитимное правительство Венесуэлы, в частности Россию, полагает Брутер.

«Абрамс пытается шантажировать Россию тем, что Москва потеряет деньги, что РФ из Венесуэлы выгонят и что мы должны признать американский авторитет в этом вопросе. Санкции — ключевой инструмент внешней политики Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

От имени президента Швейцарии

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что связывались с Абрамсом от имени президента Швейцарии Уэли Маурера. Их беседа по поводу американских санкций против Венесуэлы состоялась 19 февраля.

В ходе розыгрыша пранкеры заявили Абрамсу, что Берн не видит ничего противозаконного в том, что в банках Швейцарии находятся средства лиц из близкого окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нефтяной компании латиноамериканского государства PDVSA.

Абрамс, как сообщили пранкеры, стал настаивать на блокировании этих счетов, хотя и не предоставил никаких фактов нарушения законодательства. Более того, он пригрозил, что если Швейцария не заморозит счета, то Вашингтон обратится в суд.

В результате пранкеры от имени Маурера согласились заблокировать счета — Абрамс прислал им список, в который вошли более 100 венесуэльских граждан, в том числе из правительства Мадуро.

Позже с Лексусом и Вованом связался «посол» Карлос Веккью, которого Хуан Гуаидо «назначил» представлять Венесуэлу в Швейцарии.

«Послу» и Абрамсу пранкеры направили список венесуэльских чиновников, чьи счета якобы были заблокированы швейцарской стороной.

«Кроме того, в нашем списке фигурирует и вторая часть, где якобы указаны иностранные граждане, которые переводили крупные суммы денег на счета санкционных чиновников. Так, в списке фигурируют Ксения Собчак, (писатель. — RT) Дмитрий Быков и (бывший адвокат. — RT) Марк Фейгин. Также в этом списке мы указываем банк Lexus Vovanial Bank Ltd, где якобы тоже хранятся деньги Мадуро в Швейцарии», — сказали они.

"Боширов с Петровым заложили": Политолог Корнилов иронично прокомментировал найденные в Лондоне СВУ Веккью пранкеры заявили, что личные средства Мадуро лежат на счету Фонда Нурлана Байдильда Tender First (NurlanBaidilda Ltd). Однако Байдильд — предприниматель из Казахстана, основатель компании Tender First, которая, согласно официальному сайту, учит начинающих бизнесменов работать на государственных тендерах.

Пранкеры сказали, что они не могут заблокировать средства на этом счету из-за юридических нюансов. Тем не менее Веккью согласился распространить информацию о «фонде» — он рассказал об этом Bloomberg, который сделал соответствующую публикацию. Кроме того, «посол» опубликовал эту информацию у себя в Twitter.

«Мы проводим расследование по взысканию украденных активов. В результате у нас есть веские основания полагать, что значительная часть этих средств находится в фонде NurlanBaidilda Ltd на счету, принадлежащем диктатору Мадуро», — написал он.

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада прокомментировал этот пранк, отметив готовность американских чиновников поверить в фейковые новости.

«Отчаянное желание напасть на Венесуэлу заставляет чиновников Трампа, его органы пропаганды и его венесуэльских марионеток повторять любую ложь, которая встречается им на пути​​​. Фейковые новости — оружие разрушения, хотя и в своей нелепой версии. Вот пример», — написал он в Twitter.

Desespero por atacar a Venezuela lleva a funcionarios de Trump, sus órganos de propaganda y sus títeres venezolanos a repetir cualquier mentira que encuentren en el camino. Fake news son armas de destrucción aún en su versión ridícula. Aquí un ejemplo:https://t.co/R8o1g0K2nJ — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 6 марта 2019 г.

«Попытка незаконной конфискации»

Напомним, в отношении Венесуэлы действуют санкции США. Часть из них была введена до попытки государственного переворота в стране в январе.

28 января американский Минфин ввёл ограничительные меры против нефтяной госкомпании PDVSA. 15 февраля санкционный список был расширен — в него внесли пять человек, включая министра нефти страны, главу PDVSA Мануэля Кеведо.

25 февраля Минфин ввёл ограничения против ещё четырёх венесуэльцев, в том числе губернатора штата Апуре, бывшего вице-президента Венесуэлы Рамона Каррисалеса. 1 марта в список внесли ещё шесть человек.

Президент Мадуро заявил, что США фактически пытаются отобрать богатства Венесуэлы.

«Заморозка на прошлой неделе со стороны США счетов Citgo — влиятельной компании, которая занимается энергообеспечением в США и которая принадлежит венесуэльцам, будучи частью PDVSA, — это попытка незаконной конфискации имущества в рамках законодательства США. Мы ведём юридическую борьбу. Борьбу за правовую справедливость», — сказал Мадуро в эксклюзивном интервью RT.

В России также осуждают санкции против Венесуэлы. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США не затронули интересы своих компаний, работающих в Боливарианской Республике.

«При этом, что лишний раз подчёркивает цинизм происходящего, американские компании, которые работают в Венесуэле, из режима санкций исключены. То есть хотят и режим сменить, и ещё с этого поиметь прибыль, — сказал Лавров, отвечая на вопрос RT. — Ещё раз подчеркну: мы понимаем, что США, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима».

В Кремле подчеркнули, что будут оказывать поддержку Каракасу.

«Защищать будем в рамках действующего международного права, используя все доступные нам механизмы. Законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.