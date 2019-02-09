«Будет делать всё, что скажут в Вашингтоне»: Гуаидо не исключил военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле

Самопровозглашённый временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо не исключил возможность военного вмешательства со стороны США. Он заявил, что сделает «всё, что нужно, чтобы спасти человеческие жизни». Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что такой сценарий — «одна из опций». Вашингтон не настроен на диалог с властями страны, подчеркнула в эксклюзивном интервью RT вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. В то же время она выразила уверенность, что народ не допустит вторжения американских войск.

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что не исключает возможность военного вмешательства США в ситуацию в республике.

По словам Гуаидо, он сделает «всё, что нужно, чтобы спасти человеческие жизни». Его слова приводит AFP.

Кроме того, самопровозглашённый «президент» призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы обеспечить доставку в Венесуэлу гуманитарной помощи. Ранее власти Венесуэлы отказались от помощи других государств.

«Мы продолжим оставаться на улицах. Будьте внимательны в каждом из своих муниципалитетов, потому что мы организуемся, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи», — написал Гуаидо в Twitter.

Напомним, что 23 января в Венесуэле начался политический кризис. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента, в то время как Верховный суд Боливарианской Республики назвал эти действия парламентария незаконными. Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал произошедшее как попытку государственного переворота, осуществляемую при поддержке США.

Соединённые Штаты могут использовать гуманитарную миссию как предлог для военной интервенции, не исключил доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

«Американцы собираются ввести в Венесуэлу войска в рамках операции по поддержанию порядка при распределении гуманитарных грузов. Это такой достаточно известный формат операций, под видом этого войска и введут», — заявил эксперт в беседе с RT.

«Извращённая доктрина по смене режимов»

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила в интервью RT, что цель Соединённых Штатов — добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента страны.

«Вашингтон считает, что Николас Мадуро должен уйти. Ответ Вашингтона заключается в его извращённой доктрине по смене режимов и демократических систем, которым не нравится, когда им выкручивают руки и навязывают вмешательство», — подчеркнула она.

По словам Родригес, Соединённые Штаты отказываются понимать, что современный мир полицентричен, вследствие чего Вашингтон пытается угрожать независимым странам. «Наивно полагать, что США продолжают управлять миром. Они не понимают, что мир изменился, его геополитическая структура уже другая. Они пытаются угрожать независимым, автономным, суверенным странам. С Венесуэлой этого не случится, даже путём шантажа и вымогательства, которым стало суровое и незаконное торговое и финансовое эмбарго», — отметила вице-президент Венесуэлы.

По её словам, власти страны настроены на диалог с оппозицией, однако конструктивного подхода у противников Мадуро нет.

«Мы говорим да диалогу, но нет — войне. Никакой войны. Мы столкнулись с позицией абсолютного политического и идеологического непринятия по отношению к Венесуэле. И указание сверху от США — это не вести никакой диалог», — добавила Родригес.

Дельси Родригес

Reuters

© Marco Bello

В то же время вице-президент убеждена, что вторжения в Венесуэлу не будет.

«Этого не произойдёт. Мы не позволим этого. Здесь народ в единстве гражданских и военных, который настроен защитить свой суверенитет и территориальную целостность», — заключила Родригес.

«Гуаидо — временная фигура»

Заявления об американской интервенции могут быть нужны Гуаидо в качестве инструмента для устрашения правящих элит Венесуэлы, полагает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Конечно, Гуаидо эту идею очень поддерживает. Но не для того, чтобы американцы ввели войска, а для того, чтобы оказать давление на венесуэльских генералов», — отмечает эксперт.

По его мнению, Гуаидо даёт высокопоставленным военным понять, что в случае ввода американских войск те могут потерять всё.

«Для того чтобы всё осталось по-старому, генералы будут вынуждены договариваться с Гуаидо, пока не поздно», — считает Мирзаян.

Отметим, что ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию и другие страны признать Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

«У России и других государств ещё есть время, чтобы присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуаидо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию в Венесуэле», — написал Болтон в Twitter.

Кроме того, незадолго до этого в Вашингтоне заявили, что время для диалога с законным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошло. Cпецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс публично предположил, что в случае смены власти Мадуро может отправиться на Кубу или в Россию.

«У него есть друзья на Кубе и в России. Есть и другие, они приходили к нам и говорили, что готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима», — сказал Абрамс.

Между тем 8 февраля Мадуро заявил, что менее чем за 24 часа было собрано свыше 2 млн подписей венесуэльцев под письмом, в котором США призывают отказаться от вмешательства во внутренние дела страны. В дальнейшем организаторы обращения намерены собрать не менее 10 млн подписей.

По словам Мадуро, Венесуэла продолжит отстаивать свой суверенитет и демократию, несмотря на противодействие со стороны США.

«Для нас наступил день защиты демократии, защиты национального суверенитета, защиты права на мир, — сказал Мадуро. — Попытки дестабилизировать страну провалились, венесуэльский народ полон решимости бороться за свою независимость и право на мир».

Николас Мадуро

AFP

© Federico PARRA

В случае если ситуация будет развиваться в пользу Гуаидо, укрепление его позиций приведёт к тому, что Венесуэла станет проамериканской и там установится соответствующий режим, сказал Манойло в беседе с RT .

«Позиция Гуаидо понятна. Он опирается на иностранные вооружённые силы, в том числе чтобы свергнуть Мадуро. И он всё-таки американский ставленник и будет делать всё, что ему скажут в Вашингтоне. Но Гуаидо — временная фигура, он обеспечит президентские выборы, после которых к власти придёт другой человек», — заключил эксперт.