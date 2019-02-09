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Британцы тужатся оживить тему Скрипалей, отвлекая избирателей от внутренних проблем — эксперт

09 февраля 2019, 11:24  •  34 • Политика
Политический аналитик Павел Клачков уверен, что появление новых подробностей в деле отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии связано со стараниями британских властей подогреть интерес к постепенно угасшей теме, чтобы повысить свой имидж в глазах избирателей и отвлечь их от внутриполитического кризиса и проблем с Brexit.
Политический аналитик Павел Клачков прокомментировал появившуюся в британских СМИ информацию о якобы найденном третьем "российском агенте", причастном к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и отметил, что очередной информационный вброс скорее всего связан с желанием британских властей подогреть интерес к постепенно угасшей антироссийской теме.
"При этом обвинения по-прежнему бездоказательны, голословны и не подкреплены конкретными фактами, - подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом "Невских новостей". По словам Клачкова, оживление темы отравления Скрипаля ориентировано, прежде всего, на европейскую аудиторию и связано с проблемами по Brexit и внутриполитическим кризисом в стране. Поэтому для повышения своего имиджа в глазах электората британские власти показывают, как активно они борются с "русскими варварами", уверен собеседник издания.
Клачков посоветовал британцам сконцентрировать свое внимание на внутренних проблемах, а не переключать внимание населения в ложные ответвления, демонстрируя иллюзорные "героические" решения.

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