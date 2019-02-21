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Британского министра обвинили в провале подготовки к Брекситу — СМИ
21 февраля 2019, 06:09 • 82 • Политика
Глава британского Минфина Филип Хаммонд может быть виновен в том, что не подготовил свою страну к выходу из состава Евросоюза без какой-либо предварительной сделки. Как сообщает The Daily Telegraph, с подобной критикой в адрес своего коллеги выступил министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув.
По данным СМИ, обвинения были выдвинуты в эту среду на заседании подкомитетов Кабмина Терезы Мэй. В ходе полемики там Гоув якобы заявил, что Хаммонд не выделил вовремя достаточно средств на подготовку к тому, что Соединенному Королевству придется "развестись" с ЕС без какой-либо сделки.
Сообщается, что Гоув также отметил, что подконтрольное Хаммонду Управление по налогам и таможенным сборам должно прилагать больше усилий для помощи британским компаниям в подготовке к последствиям Brexit без какой-либо сделки.
The Daily Telegraph также напомнил, что Гоув является ярым евроскептиком. Хаммонд в то же время является сторонником максимальной евроинтеграции Британии. Министры часто конфликтуют из-за вопроса обложения пошлинами импортной сельскохозяйственной продукции в том случае Брексита без сделки.
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