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Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт

03 февраля 2019, 12:24  •  516 • Политика
Британские СМИ, которые писали много и бездоказательно о "плохой России", внезапно заполучили ярлык "фейковых новостей". Угроза пришла неожиданно - с Запада. И, как отмечает политолог Владимир Корнилов, британские СМИ сейчас пали жертвой своих же ярлыков и антироссийской пропаганды.
Американские СМИ, раскрутившие термин "фейковые новости", сейчас стали сами жертвой своего же ярлыка. Американский лидер Дональд Трамп начал активно вещать на них этот ярлык.
Сейчас так начал делать и лидер британской оппозиции Джереми Корбин. На что одна из корреспонденток The Sunday Times Кэти Гласс обиженно написала, что тем самым он якобы продвигает идею о том, что "fake news - это просто то, что кому-то не нравится".
Сейчас жертвой антироссийского информационного оружия, создаваемого Западом, стали те, кто больше всех трубил о "российской угрозе". То есть британские СМИ.
"Британские СМИ пали жертвой своей же антироссийской пропаганды", - говорит политолог Владимир Корнилов. Он рассказывает, что шумиха началась после того, как приложение NewsGuard, разработанное американскими "борцами против фейковых новостей", пометило сайт The Daily Mail как распространителя непроверенной информации.
Примечательно то, почему создатели NewsGuard пометили этим ярлыком британскую газету: в издании не отвечали на звонки аналитиков агентства.
"То есть это месть за то, что в редакции вешали трубку. Что ж, серьезные "борцы с пропагандой", если их работа устроена таким образом", - говорит Корнилов.
Однако редакция The Daily Mail подняла шум. И в итоге, испугавшись, NewsGuard быстро убрал ярлык "фейковых новостей" с этого издания.
"Одного разговора руководителя издательства хватило, чтобы "лживая" газета чудесным образом превратилась в "правдивую". Но, кстати, даже признание своей неправоты не помешало разработчикам приложения гордо утверждать в пресс-релизе о том, что их мудрая политика изменила практику в целом ряде изданий, включая сайт The Daily Mail", - заключает Корнилов, его цитирует РИА Новости.
Эксперт, уверен, как бы то ни было, это только начало. Таким образом, "информационное оружие против России" аукнулось самим британцам.

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