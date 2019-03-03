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Британские СМИ обвинили в шпионаже российского посла, назвавшего главным отравителем Скрипаля Лондон
03 марта 2019, 16:24 • 153 • Политика
Накануне годовщины отравления Скрипаля британская The Daily Mail обвинила в шпионаже российского посла в Великобритании Александра Яковенко. Ранее дипломат прямо назвал Лондон главным виновником преступления в Солсбери.
The Daily Mail обвинила в шпионаже чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании Александра Яковенко, который называл Лондон главным виновником отравления Скрипаля и настаивал на политической подоплёке дела.
Не приводя никаких доказательств и ссылаясь на некие источники, газета пишет, что Яковенко был "советским шпионом" во время холодной войны и в связи с этим был выслан из США в рамках операции с кодовым названием Famish в числе других дипломатов СССР.
В качестве подтверждения шпионажа The Daily Mail приводит тот факт, что Яковенко спустя некоторое время был переведен из американской миссии СССР, а уже в 1996 году был награждён медалью "За заслуги перед Отечеством". Газета называет эту медаль "военной", полностью игнорируя тот факт, что одновременно с дипломатом ею были награждены учёные, медики, музыканты, деятели кино и театра и даже слесарь московского ЗИЛа.
Также Яковенко обвиняют в попытке влияния на британскую политику путём создания "консервативной группы друзей России".
Теперь, сообщает издание, британский парламент потребовал от правительства страны пояснить, каким образом "человек Путина" смог получить британскую визу.
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