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Британия попала в сложную ситуацию после требования Трампа - принять у себя сотни игиловцев. История беременной Шамимы Бегум

18 февраля 2019, 06:39  •  76 • Политика
Заявление Трампа об освобождении 800 игиловцев сделаны на фоне истории беременной британки Шамимы Бегум, заключили эксперты.
Аналитики канала Directorate 4, специализирующихся на событиях в горячих точках и ситуации на Ближнем Востоке, написали, что заявление президента США Дональда Трампа об освобождении 800 игиловцах, в той или иной степени, связано с историей британки Шамимы Бегум.
Глава Белого Дома попросил Великобританию, Германию, Францию, а также всю остальную Европу "разобрать" задержанных на территории Сирийской арабской республики сторонников "Исламского государства"* , граждан этих стран, и устроить над ними суд. В противном случае он освободит более 800 боевиков ИГ*, которые, по его словам, самостоятельно вернутся в Европу. Кроме того, президент США утверждает, что ИГ* находится на грани уничтожения и американские военные в скором времени покинут Сирию после "окончательной победы" над группировкой. С ним не согласны главы американской разведки, об этом они сообщили нас специальном заседании об угрозах США.
Как пишет канал Directorate 4, заявление лидера Штатов сделано на фоне разгоревшейся в Британии дискуссии о возвращении в страну Шамимы Бегум.
19-летняя поданная Королевства уехала в "Исламское государство" еще в 2015 году. Сейчас она находится в сирийском лагере для задержанных сторонников ИГ*. Ей удалость дать интервью, в котором она сообщила, что что хочет вернуться на Родину, но при о том "ни о чем не сожалеет". Последняя ремарка вызвала бурю негодований у британского общества. Опрос показал, что жители Королевства считают, что возвращение Бегум угрозой для своей безопасности и безопасности страны в целом. По закону, будучи подданной Великобритании, она имеет полное право на возвращение в страну и справедливый суд.
Ситуацию сильно осложнена тем, что Бегум — на девятом месяце беременности. При этом, это будут её третьи роды в Сирии, оба предыдущих "закончились неудачно", пишет канал.
Девушка указывает на то, что её возвращение в Европу жизненно необходимо для её нерожденного ребенка, который при любых раскладах после рождения станет подданным Британии.
"Таким образом, власти Великобритании столкнулись со сложным выбором. И вряд ли просьба Трампа его облегчит", — пишут аналитики.
* Запрещенная в России организация

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