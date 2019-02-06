Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России появится новый руководитель по туризму
На станции метрополитена в Вашингтоне произошел взрыв - СМИ
Тереза Мэй хочет отключить социальные сети (Уставший Оптимист)
Теперь печень умершего диабетика или алкоголика можно использовать для пересадки...
Главная / В мире

Брат Уго Чавеса не даст "похоронить" идею Боливарианской республики в угоду американским провокаторам

06 февраля 2019, 08:39  •  192 • В мире
Адан Чавес заявил, что будет защищать мир в Боливарианской республике, которую создал его брат. В настоящее время американские провокаторы пытаются расшатать государственность Венесуэлы в непростое для страны время.
Адан Чавес, старший брат легендарного команданте Уго Чавеса, заявил в своем Тwitter, что сторонники Мадуро готовы защищать мир в Венесуэле с оружием в руках.
Адан Чавес также является депутатом Конституционной ассамблеи республики.
"Мы верим в мир, и будем делать все, что необходимо, чтобы сохранить его, — написал политик. — Но если придется взять в руки винтовки, мы это сделаем".
Предыдущий президент Боливарианской республики Уго Чавес после продолжительного онкологического заболевания умер 6 марта 2013 года. Он до последних дней боролся с заболеванием, чтобы довести идею Боливарианской республики, свободной от влияния США, до конца. Общенациональный траур в Венесуэле длился 11 дней. Его брат поддерживает идеалы команданте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


192
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 05:24
Теперь печень умершего диабетика или алкоголика можно использовать для пересадки: Ученые продвинулись в трансплантологии
05 февраля 2019, 19:39
Евросоюз помогает США ввергнуть в хаос Ближний Восток
06 февраля 2019, 08:39
Украина "расплатилась" за Донбасс первым местом среди самых заминированных стран мира
Загрузка...
05 февраля 2019, 16:09
«Элементарная провокация»: как в России отреагировали на японские публикации о возможном размещении ракет США на Курилах
05 февраля 2019, 16:09
«Во всём виноваты русские»: как Эммануэль Макрон «уличил» RT и Sputnik в разжигании протестов «жёлтых жилетов»
06 февраля 2019, 08:24
«Ключевой район военного присутствия»: как вступление Македонии в НАТО может отразиться на Балканском регионе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
06 февраля 2019, 05:24
На заряде страха перед С-300: СМИ объяснили "назойливость" израильских истр...
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики...
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы По...
06 февраля 2019, 02:09
"Адмирал Кузнецов" - яркий пример: Ветеран Афганистана объяснил необходимос...
06 февраля 2019, 02:09
"Сами придумали, сами поверили": На Украине определились с "врагом ном...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
30 января 2019, 17:24
У Рауфа Арашукова оказался самый большой дом из всей кавказской элиты
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
30 января 2019, 14:09
"Да они пикнуть не успеют!": прогноз аналитика о проигрыше России в военном конфликте с Японией вызвал яростную реакцию
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.