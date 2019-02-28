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Бойтесь колумбийцев, дары приносящих: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о природе некоторых «гуманитарных акций»

28 февраля 2019, 00:24  •  40 • В мире
«Только наивный человек может поверить, что пара грузовиков способна повлиять на благосостояние 30 млн человек в Венесуэле. Западным странам просто нужна картинка, где «злые» спецслужбы Николаса Мадуро останавливают гумконвои, сжигая фрукты и медикаменты по его приказу. Дегуманизация противника — ещё один пропагандистский приём, который пытаются применить западные СМИ в надежде сформировать негативный общественный фон вокруг событий в Венесуэле».
 
Инцидент с грузовиком на границе Колумбии и Венесуэлы AFP © Raul Arboleda
 

Некоторые могли заметить, что в последнее время Венесуэлу буквально со всех сторон атакуют соседи в попытке оказать «братскую» гуманитарную помощь. Такие сателлиты США, как Колумбия и Пуэрто-Рико, совершенно случайно обнаружили необычную чувствительность к внутриполитическим делам Боливарианской Республики, решив безвозмездно послать медикаменты и другие товары. Настолько велико это желание выручить народ Венесуэлы, что приходится даже силой преодолевать сопротивление Нацгвардии Каракаса. Умные люди понимают, что перед нами разыгрывается очередное шоу, цель которого — дискредитировать правительство Венесуэлы, которое якобы нуждается в мелких подачках со стороны «цивилизованных» стран Латинской Америки.

На самом деле использование гуманитарной помощи в качестве орудия вмешательства в гражданские конфликты — один из излюбленных приёмов западных стран. Вспомним, например, небезызвестную организацию «Врачи без границ», основанную в Париже в 1970-х годах для оказания медицинской помощи людям, пострадавшим в результате вооружённых конфликтов. Афганистан, Руанда, Вьетнам, Ливия, Сирия — везде отметилась эта НКО. Самое малое, в чём их обвиняли, — педофилия и оружейный трафик. В реальности врачи и по совместительству агенты разведки Франции/США/Британии устанавливали контакты с воюющими сторонами, становясь участниками конфликтов. При этом всё проводилось под красивой маской гуманитарного участия.

Изменились время и место, но не методички: только наивный человек может поверить, что пара грузовиков способна повлиять на благосостояние 30 млн человек в Венесуэле. Западным странам просто нужна картинка, где «злые» спецслужбы Николаса Мадуро останавливают гумконвои, сжигая фрукты и медикаменты по его приказу. Дегуманизация противника — ещё один пропагандистский приём, который пытаются применить западные СМИ в надежде сформировать негативный общественный фон вокруг событий в Венесуэле.

Россия, как никто другой, знает, что означает вмешательство стран Запада под гуманитарным предлогом. В 2015 году Владимир Путин обратил внимание, что «они (американцы и европейцы. — RT) нас любят, когда нам нужно гуманитарную помощь посылать. Вот тогда всё хорошо, тогда они картошку шлют». США нравится чествовать себя с позиции силы, манипулируя слабостями стран, которые оспаривают их гегемонию. Венесуэле и её руководству стоит только пожелать силы воли и не сходить с пути — отбиваться от назойливых попыток соседей «облагодетельствовать». Иначе вернуть контроль над ситуацией будет очень сложно. 

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