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Болтон обсудил с Климкиным «свободные и справедливые выборы» на Украине

07 февраля 2019, 04:09  •  66 • В мире
Джон Болтон написал в своем twitter, что провел продуктивную встречу с Павлом Климкиным, где они обсудили «свободные и справедливые выборы» На Украине.
Советник американского президента Джон Болтон встретился с главой украинского МИД с Павлом Климкиным, на которой обсуждались российская повестка, а также тема грящущих на Украине выборов.
"Провел продуктивную встречу с украинским министром иностранных дел Климкиным, обсудили региональную безопасность, российское вмешательство и ожидания свободных и справедливых выборов", — сообщил советник в своем twitter-аккаунте.
Ранее журналист Дмитрий Смирнов уличил советника главы США Джона Болтона в обмане. Во время визита в Москву в октябре тот заявлял о заинтересованности Вашингтона в поддержании мира и сохранении ДРСМД.

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