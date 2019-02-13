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Большинство немцев боится проводимой Трампом политики

13 февраля 2019, 22:39  •  48 • В мире
Согласно опросу, проведенному Центром стратегии и высшего командования Германии, 62% граждан страны уверено, что главная опасность мировому порядку исходит от проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики.
Большинство граждан Германии уверено, что самая большая угроза миру исходит от США, сообщает информагентство Nation News со ссылкой на результаты исследования, проведенного немецким Центром стратегии и высшего командования.
Опрос населения страны показал, что 56% жителей пугает фактор неопределенности, который связан с нынешним американским президентом Дональдом Трампом.
Вторую строчку в рейтинге опасных стран заняла Северная Корея. За нее отдали свои голоса 45% участников опроса. На третьем месте — Турция, набравшая 42% голосов. Россия пугает 41% немцев, которые подчеркнули, что боятся проводимой страной политики.
Отмечается, что 62% населения Германии уверены, что главная угроза мировому порядку исходит от позиций конкретных глав государств. 52% опрошенных заявили, что миру угрожают военные конфликты, а 43% считают главной опасностью изменение климата.

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