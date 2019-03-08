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08 марта 2019, 06:54  •  102 • В мире
Граждане Венесуэлы сообщили о сбоях в подаче электроэнергии по всей стране. Национальная корпорации по электроэнергии объяснила, что Венесуэла обесточена из-за диверсии на ГЭС.
В четверг в большей части Венесуэлы произошло отключение электричества, пишет El Nacional. Пользователи в социальных сетях указали, что сбой электроснабжения произошел в нескольких штатах страны: Варгас, Лара, Карабобо, Кожедес, Монагас, Апуре, Дельта Амакуро, Якакуй, Сулия, Сокол, Сукре, Гуарико, Боливар, Португеза, Баринас, Арагуа, Тачира, Мерида, Миранда, Новая Эспарта, Ансоатеги. Сбой не затронул столицу республики — Каракас.
Венесуэльцы также сообщают о сбоях в телефонной связи после отключения в электричестве
Национальная корпорации по электроэнергии страны объяснила в своём Twitter сбои в работе электричесва диверсией на крупной венесуэльской гидроэлектростанции "Эль-Гури".
" Это часть электрической войны против государства", — говорится в сообщении.
Корпорация заверила, что специалисты работают над возобновлением работы.
Других деталей и комментариев по этому поводу пока не получено.

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