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«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе

18 февраля 2019, 06:39  •  80 • В мире
Меркель выступила с обращением к странам-партнерам по "Северному потоку -2", сказав, что даже во времена холодной войны в Западной Германии грелись российским газом. "Боль Порошенко" назвали в Сети такую проникновенную речь канцлера.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Её речь о значении российского газа, по мнению экспертов, получилась очень лиричной и сильной одновременно.
По поводу строительства "Северного-потока"- 2, глава Германии заявили, что молекула российского газа останется просто молекулой российского газа независимо как бы она не доходила до ФРГ: через Украину или Балтику. Она подчернула, что ответ на вопрос, насколько зависима Европа от России энергетически, никак не может дать обсуждение прокладки трубопровода по балтийскому морю.
Меркель упомянула, что даже во времена холодной войны в Западной Германии грелись российским газом, который поставляли в ГДР в больших количествах. Канцлер говорит, что не понимает, почему сейчас с Россией надо рвать торговые отношения.
Эту речь в Сети назвали: "Боль Порошенко".

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