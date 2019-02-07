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Боевики ИГИЛ пытались занять позиции на западном берегу Евфрата - источник

07 февраля 2019, 10:39  •  75 • В мире
Армия Асада ликвидировала 11 боевиков при попытке перебраться через Евфрат.
Как пишет специализирующийся на горячих точках канал Directorate 4, сторонники ИГИЛ* были заблокированы "Сирийскими демократическими силами" при попытке занять западный берег Евфрата.
Джихадисты хотели уйти в так называемую сирийскую пустыню.
Из населенного пункта Багуз Фукани боевики решили переправиться через Евфрат в расположенный напротив и подконтрольный официальному Дамаску населенный пункт Абу-Камаль.
Эти попытки предпринимаются группировкой уже несколько дней.
По неподтвержденным сообщениям СМИ, 4 февраля сирийские военные прибегли к помощи ВКС для нанесения ударов по джихадистам, которые были близки к населённому пункту Абу Камалю.
Во время последней вылазки армия Асада устроила засаду прямо на воде и ликвидировала 11 боевиков.
*Запрещенная в России организация

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