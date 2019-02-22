Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крик отчаянья немецкой пенсионерки опубликовали СМИ, её пенсия оказалась ниже по...
"Русские считают Арктику своим владением": Адмирал ВМС США пожаловался...
Из колбасы в русском магазине "раздули" сенсацию уровня Bild
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Ке...
Главная / Политика

Bloomberg: Англосфере приходит конец, виноваты Brexit и Трамп

22 февраля 2019, 11:24  •  100 • Политика
Агентство Bloomberg обвинило выход Великобритании из ЕС и избрание Дональда Трампа президентом США в крахе англосферы.
Англосфере приходит конец, "евангелические" отношения между США и Великобританией рушатся из-за Brexit и избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Под англосферой автор материала понимает не пятую часть мира, говорящую на английском языке, а конкретно США и Великобританию. Отношения этих двух стран издание описывает чуть ли не как святые и "евангелические" и горько плачет о том, что им приходит конец.
Bloomberg признает, что в остальном мире далеко не все были в восторге от продвигаемой англосферой политики, но были вынуждены мириться с мощью и влиянием США и Великобритании. Но автор всё равно в шоке от того, что остальные страны не плачут, как он, о том, что англосфера идет ко дну.
В крахе англосферы Bloomberg винит "обычных подозреваемых" - Трампа, а также выход Великобритании из ЕС. Отмечается, что если в ближайшее время ничего не будет сделано, англосфере окончательно придёт конец. В частности, автор материала призывает не допустить переизбрания Трампа, а также выражает надежду, что при отсутствии сделки с ЕС выход Британии ещё можно переиграть.
"Давайте надеяться, что она (англосфера) скоро восстановит свои силы", - подводит итог Bloomberg.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


100
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 11:24
Госдума готовится дать рейдерам бой: Разработан законопроект о продаже квартирной доли
22 февраля 2019, 04:54
Солдаты уходят, "миротворцы" приходят: США отправят в Сирию еще 200 человек
22 февраля 2019, 04:54
Мадуро согласился принять гумпомощь от ЕС на €2 млрд
Загрузка...
22 февраля 2019, 01:39
"Многие поляки сотрудничали с нацистами": Глава МИД Израиля отказался извиняться перед Польшей
21 февраля 2019, 12:39
Импорт терроризма при помощи США: Коротченко рассказал, как сирийские боевики угрожают России
21 февраля 2019, 15:54
"Начинайте этим заниматься немедленно": Медведев начал работу после послания Путина с просьбы
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 17:39
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
19 февраля 2019, 15:09
«Почти нацистская речь»: Трамп обратился к армии Венесуэлы
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
17 февраля 2019, 11:09
Жители Гаити попросили помощи у России - против "американской оккупации"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.