«Блеф, угрозы и попытки давления»: готовы ли США к военной интервенции в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны готовы встать на её защиту в случае иностранного военного вторжения. Он также отметил, что перспективы начала гражданского конфликта внутри государства зависят от «уровня безумства и агрессии» США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон уже не скрывает своей цели — сменить режим любой ценой. Между тем эксперты считают, что Белый дом вряд ли решится на военную интервенцию. По словам аналитиков, для этого США придётся перебрасывать войска из других регионов, к тому же армия Венесуэлы — одна из самых мощных в Латинской Америке.

Венесуэльцы будут защищать свою страну в случае военного вторжения США, заявил президент страны Николас Мадуро в интервью изданию La Sexta. Он также отверг ультиматум стран ЕС, в котором европейцы требовали провести президентские выборы.

Перспективы внутривенесуэльского гражданского конфликта зависят от «уровня безумства и агрессии северной империи», отметил Мадуро, имея в виду США. По его словам, военные и ополченцы готовятся к возможному вторжению.

«Мы просим никого не вмешиваться во внутренние дела нашей страны, и мы готовы её защищать», — подчеркнул Мадуро.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что не исключает вариант отправки американских военных в Венесуэлу.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление Трампа о применении военной силы демонстрирует истинные намерения Вашингтона.

«Соединённые Штаты не скрывают, что хотят сменить режим любой ценой. Так, вчера Трамп сказал, что оставляет на столе вариант военного вмешательства. Это подрывает все основы международного права», — цитирует главу Министерства иностранных дел ТАСС.

Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что намерения США провести военную интервенцию в его страну очевидны.

«Мы не должны допустить, чтобы ситуация в Венесуэле стала поводом для Трампа развязать войну, которая ему нужна, чтобы спасти свою шкуру как президента», — подчеркнул дипломат.

Венесуэльская армия является ведущей в Латинской Америке, о чём помнят и в США, отметил в интервью RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. И в случае военного столкновения Вашингтон ждут большие проблемы, отметил эксперт.

«Все признают, что венесуэльская армия — самая технически вооружённая в Латинской Америке. Если ВС Венесуэлы сочтут необходимым бороться с американским вторжением, то для США это обернётся значительными людскими потерями, к чему они никогда не готовы. Если в Венесуэле начнётся партизанская война, то это будет всерьёз и надолго», — подчеркнул Калашников.

Колумбийский плацдарм

Тема возможного вторжения США в Венесуэлу оказалась в центре внимания, после того как журналисты заметили, что в блокноте советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона была сделана запись «5 тыс. солдат — в Колумбию». Незадолго до этого американские СМИ сообщили, что сам Дональд Трамп обсуждал возможность вторжения с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который также имеет чин полковника ВВС США в запасе.

Однако власти Колумбии заявили, что не участвуют в каких-либо приготовлениях к военным действиям против соседней Венесуэлы.

«Что касается упоминания Колумбии в блокноте, который держал господин Болтон, то значение и причины такого упоминания нам неизвестны», — заявил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.

Хуан Гуаидо

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан также заявил, что не обсуждал с Болтоном возможность отправки американских военных в Колумбию.

Это не первый случай, когда Белый дом поднимает вопрос военной интервенции в Венесуэлу. Дональд Трамп упоминал о «восстановлении демократии» в латиноамериканской стране военным путём ещё в августе 2017 года.

«У нас много вариантов для Венесуэлы, и я не исключаю военного решения. Военная операция и военное решение — это именно то, что мы могли бы реализовать», — заявил тогда 45-й президент США.

Подставной президент

Политический кризис в Венесуэле обострился в конце января, после того как оппозиционный политик и председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Нынешнего президента Николаса Мадуро он обвинил в узурпации власти. Несколько дней спустя Дональд Трамп провёл телефонный разговор с лидером оппозиции и поздравил Гуаидо с вступлением в должность.

На страницу галереи

На сегодня Гуаидо признали «временным президентом» Испания, Великобритания, Швеция, Канада, Израиль, Франция, Австрия и ряд других государств. Ряд стран ЕС также выдвинули ультиматум, в котором заявили, что признают лидера оппозиции президентом, если в Венесуэле не будут проведены новые выборы.

В свою очередь, Италия заблокировала совместное заявление ЕС о признании Хуана Гуаидо президентом, которое по истечении срока ультиматума должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Психологическое давление

На данный момент у США нет возможности организовать вторжение в Венесуэлу, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Венесуэла, как и другие латиноамериканские страны, находится в сфере ответственности Южного командования США. В его распоряжении нет абсолютно никаких боеспособных частей и соединений, которые можно было бы бросить в бой. Южное командование осуществляет присутствие в данном регионе посредством военно-технического сотрудничества, военной дипломатии», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Для полноценного вторжения США придётся перебрасывать в регион соединения из других регионов, добавил Батюк.

«Конечно, можно перебросить американские войска из других регионов планеты, но на Ближнем и Среднем Востоке сохраняется крайне нестабильная обстановка, в Европе США должны способствовать НАТО в «сдерживании» России. В Азиатско-Тихоокеанском регионе для них головной болью является нарастающая китайская военная мощь», — пояснил эксперт.

Солдаты ВС Венесуэлы на параде

AFP

© Leo Ramirez

Возможное вторжение Соединённых Штатов приведёт к партизанской войне гибридного характера на территории Венесуэлы, отметил Батюк. Выиграть такую войну смогут лишь вооружённые силы, которые знакомы с местными условиями, театром военных действий и способны устанавливать контакты с местным населением, добавил эксперт.

«Пока что заявления американской стороны выглядят отчасти блефом, угрозами и попытками оказать психологическое давление на венесуэльские власти», — отметил Батюк.

Эксперт напомнил, что последней успешной операцией армии США в регионе было вторжение в Панаму в 1989 году. Тогда американские военные обладали гораздо более подготовленными силами и плацдармами для таких действий, пояснил Батюк.

«У США в то время имелись мощные военные базы в зоне Панамского канала, подразделения, знакомые с театром военных действий, с этноантропологическим и этноконфессиональным составом местного населения, у которого был опыт ведения контрповстанческих, контрпартизанских операций в регионе. Сейчас у американцев нет такого опыта, нет военных баз на территории стран Латинской Америки, за исключением Гуантанамо, нет подразделений, готовых проводить такие операции в Южной Америке», — рассказал эксперт.

Потеря репутации

Мнение о том, что заявления о вторжении со стороны администрации Трампа являются попытками психологического давления, разделяет и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

На страницу галереи

«Прямого военного вторжения в Венесуэлу со стороны Соединённых Штатов не будет. Это, скорее, попытки психологического и информационного давления на Венесуэлу и её легитимное руководство. Пока не наблюдается формирования какой-либо экспедиционной, наступательно-ударной группировки против Венесуэлы Вооружёнными силами США», — рассказал Мураховский в беседе с RT.

Кроме того, отметил эксперт, любая экспедиционная сила при вторжении в Венесуэлу столкнётся с серьёзным сопротивлением армии страны.

«Вооружённые силы Венесуэлы достаточно развиты, в значительном количестве укомплектованы современными образцами вооружений и военной техники, включая системы противовоздушной обороны, береговые ракетные комплексы, артиллерию, танки. Венесуэльские ВС по укомплектованности и уровню боевой подготовки — одни из лучших и самых сильных в Латинской Америке. Гипотетическое военное вторжение США в Венесуэлу однозначно не будет лёгкой прогулкой», — подчеркнул Мураховский.

При этом Николай Калашников в беседе с RT пояснил, что несмотря на поддержку правительства Мадуро высшими армейскими чинами, среди личного состава ВС Венесуэлы могут быть и сторонники оппозиции.

«Армия Венесуэлы неоднородна, в ней есть люди, придерживающиеся разных взглядов. В массе своей командование, высший офицерский состав поддерживают правящий режим. То, что происходит у младшего офицерства, — это вопрос более сложный», — рассказал эксперт.

Поддержку Венесуэле могли бы также оказать Куба и Республика Никарагуа, однако венесуэльский оборонный потенциал достаточно высок сам по себе, отметил эксперт. Он также подчеркнул, что в случае принятия решения о прямой военной интервенции администрацию Трампа и США в целом ждут серьёзные репутационные потери.

«Соединённые Штаты уже отметились в негативном смысле в Афганистане, где война идёт с 2001 года, а успеха нет, аналогичная ситуация и в Ираке. Репутационные потери грозят американской стороне дальнейшим падением авторитета США в мире и появлением сомнений в их военной мощи, в том числе со стороны союзников по НАТО и в Азии. С другой стороны, возможное вторжение чревато реальными потерями, так как потенциальные боевые возможности ВС Венесуэлы достаточно высоки», — заключил Виктор Мураховский.