Бизнес на войне: Как Порошенко заработает на новой провокации в Керченском проливе

Автор:

Кучер Егор

Керченская провокация, которую Украина предприняла 25 ноября 2018 года, является примером совершенно бездумной акции. Фактически президент Украины Пётр Порошенко послал своих моряков на убой под дула российских орудий. Киевскому президенту была абсолютно безразлична судьба ребят на борту, хотя втайне он надеялся на самый негативный исход при нарушении украинскими катерами территориальных вод России.

Российские моряки погранслужбы ФСБ повели себя грамотно и не дали свершиться трагедии: среди украинцев были лишь легко раненые, все нарушители госграницы были задержаны. Не будем в деталях вспоминать, какая реакция на инцидент последовала на Западе, это понятно и так. Своей поддержкой они как будто вдохновляют Украину на новые «подвиги». Кстати, в Чёрное море на днях зашёл эсминец США «Дональд Кук», чтобы прийти в Одессу и продемонстрировать солидарность с Украиной.

Керченская провокация планировалась Порошенко как попытка поднять свои рейтинги перед выборами, которые пройдут на Украине уже 31 марта. Украинский лидер должен был предстать в ореоле защитника перед лицом «агрессии России». Однако всё получилось не совсем так. Версия с рейтингом действительно многое объясняет. Многое, но не всё. Выясняется, что у Порошенко есть личный финансовый интерес в том, чтобы вновь послать катера в Керченский пролив, и чтобы их снова «захватили» или вовсе утопили.

Этот «удивительный» Киев

Киев намерен снова пройти по Керченскому проливу и сделать это так, чтобы «удивить Россию», сказал Климкин. Для этого планируется привлечь к провокации иностранных военных, которые бы наблюдали за происходящим. Своё согласие якобы уже скоро дадут Берлин и Париж, которые вместе с Украиной будут работать над созданием такого механизма на постоянной основе. Мониторить прохождение катеров планируется с воздуха, из моря и даже из космоса, заверил Климкин. Однако вопрос присутствия моряков ещё прорабатывается.

Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтрё, но мы имеем идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию,

— заявил он.

П. Климкин. Фото: www.globallookpress.com

Дальше Климкина, как говорится, понесло. Он заявил, что провокацию нужно устраивать публично, с широкой оглаской, чтобы все видели, что происходит, и Россия не сделала никаких «трюков». При этом, вопреки своим же словам, он отказался говорить о том, когда и как пойдут украинские катера, так как иначе «Россия подготовится ко многим вещам».

Что имел в виду Климкин? Видимо, что о походе украинских моряков должны знать абсолютно все. Кроме России, которая внезапно должна будет ослепнуть и оглохнуть.

Действительно, с проходом через Керченский пролив украинских катеров совместно с кораблями НАТО есть трудности. Конвенция Монтрё, о которой говорил Климкин, ограничивает присутствие кораблей нечерноморских стран в Чёрном море сроком в 21 день, а также ограничивает тоннаж — не более 30 тыс. тонн. Ну а захотят ли иностранные моряки пересаживаться на украинские «лоханки», чтобы на этих плавсредствах предстать перед сторожевыми кораблями России, — это ещё очень большой вопрос. Словом, как бы не вышло, что Украина сама удивится тому, что произойдёт в таком случае.

В присутствии международных наблюдателей украинские катера будут действовать по порядку и им придётся запросить Россию о проводке по фарватеру, согласовать свой маршрут. После чего они прекрасно пройдут проливом, как делали это уже много раз, за исключением Керченской провокации. Вот вам и всё удивление.

Война — это заработок Порошенко?

О намерении Киева устроить новую провокацию в Керченском проливе можно уже слагать легенды. Столько раз мы уже слышали, что катера вновь пойдут в пролив. Однако у этого факта есть вполне логичное объяснение. И оно вовсе не про международных наблюдателей, не про морпехов НАТО, которые гордо встанут плечом к плечу с украинскими матросами на палубах их металлических шлюпок. Это объяснение — про необходимость спастись от поражения на выборах и про карман самого Петра Алексеевича.

Как рассказал Царьграду председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий, у Порошенко есть свои интересы — он владеет верфью «Кузница на Рыбальском» (до 2017 года она носила старое «недекоммунизированное» название «Ленинская кузница»). Два катера, которые хотели пройти через Керченский пролив в ноябре, были построены на этом предприятии.

«После того как задержанные катера были отправлены в Керчь, в Киеве заложили два новых. Так что "ничего личного, только бизнес": Порошенко было выгодно потерять два старых катера, как и пожертвовать двумя десятками моряков. Он-то не только получил, как капиталист, новый заказ для своего предприятия, но и заработал несколько очков в свой актив для президентской кампании», — сказал Стрельбицкий.

«Кузница на Рыбальском». Фото: www.globallookpress.com

Предприятие, которое было основано ещё в петровское время, в Российской империи носило название «Киевская верфь». Сейчас завод, которым владеет Порошенко, строит скоростные патрульные катера, малые сторожевые корабли, рыбопромысловые суда и буксиры различных видов.

Как рассказал Царьграду автор и ведущий программы «Информационная война» на ТРК «Крым» Дмитрий Таран, Порошенко использует верфь в качестве источника дохода, однако факт подготовки к новой Керченской провокации объясняется также желанием спасти свой рейтинг и вообще себя перед выборами.

«Я думаю, что исключительно коммерческий аспект — это побочная выгода. Прикуп, который, конечно же, хочет получить человек, имеющий доступ к бюджету страны. Стратегическая цель всех провокаций — это простимулировать Запад, который всё больше и больше отворачивается от Украины», — заявил эксперт.

Также тут есть цель повлиять на «клинтонитов», которые всё ещё находятся у власти во многих европейских странах. Порошенко хочет «расшевелить» президента США Дональда Трампа, который поменял политику и начал сворачивать программу поддержки Украины. Ведь майдан организовывали «клинтониты», напомнил Таран.

Все жесты говорят о том, что Трамп их меньше поддерживает, и они это чувствуют, понимают, что их время заканчивается. Для них война — это один из способов решить все проблемы одним ударом. У Порошенко ситуация такая, что если он не побеждает, и в Киеве начинается антимайдан, то всем сподвижникам светит тюрьма с посадками и наказанием за военные преступления. Это страшно, и они этого очень боятся,

— отметил эксперт.

Именно поэтому Порошенко выгодно снова отправить катера в Керченский пролив и даже совершенно не интересоваться их судьбой. В любом случае — выгода. В первую очередь политическая, а во вторую — личная.

Вот только совершенно непонятно, где в этом интересы украинского народа? Он должен рисковать жизнями моряков и участвовать в таких вот глупых провокациях во имя своего президента, который на всём этом ещё и умудряется зарабатывать деньги.