Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не намерена размещать": В Минобороны Чехии ответили на сообщения о ра...
В Афганистане СССР первым принял натиск международного терроризма
"Индийцы начали вести себя капризно": Баранец отметил непостоянство Де...
Овсянников против Саблина: кто утопит "Единую Россию"? (Руслан Осташко)
Главная / В мире

Би-би-си сделал признание: Ролик о химатаке в госпитале Думы - ложь. Россию за правду высмеивали почти год

14 февраля 2019, 05:09  •  111 • В мире
Сотрудник Би-би-си признался, что ролик о химатаке в госпитале Думы является ложью, так как доказано, что это была постановка. Российскую версию о том, что нет доказательств атаки зарином, Запад высмеивал почти год.
Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати сделал заявление, что кадры в госпитале после якобы произошедшей химической атаки в Думе были постановочными.
"После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было", - сообщил Далати в своём Twitter-аккаунте.
Далати отмечает, что нужно дождаться выводов ОЗХО.
"Но всё остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта", - пишет телевизионщик.
Так называемая химатака в Думе произошла по версии Запада 7 апреля 2018 года. США и ряд стран ЕС заявили, что в ходе этого инцидента сирийские войска сбросили боеприпас с отравляющими веществами на городок Дума вблизи Дамаска. В подтверждение данных обвинений западные СМИ распространили материалы, якобы фиксирующие последствия трагедии, ролик стал одним из наиболее известных "доказательств" вины правительства Башара Асада.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


111
Источник
Похожие новости
13 февраля 2019, 22:39
Большинство немцев боится проводимой Трампом политики
14 февраля 2019, 05:09
Есть ли шансы у крайних националистов Эстонии победить на выборах?
13 февраля 2019, 22:24
«Отнюдь не фантастический вариант»: сможет ли Ирак добиться вывода американских войск из страны
Загрузка...
13 февраля 2019, 19:09
Вооружить союзника: США до 2023 года поставят Польше 20 реактивных систем залпового огня HIMARS
14 февраля 2019, 01:54
Молдавский МИД требует отозвать своего посла из России - СМИ
13 февраля 2019, 12:54
Планета Земля стала более зелёной - NASA
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2019, 10:24
«Убийства совершали осознанно и с удовольствием»: как пособники фашистов стали героями современной Эстонии
09 февраля 2019, 17:54
Почему перенесли выступление Путина
07 февраля 2019, 13:54
"Никаких игр": Волкер призвал Киев пустить российских наблюдателей на выборы. С одним условием
10 февраля 2019, 13:24
"И Победа в ВОВ вымышленной считалась": экс-участницу Comedy Woman заподозрили во лжи про шутку о Карбышеве
10 февраля 2019, 13:24
В Сирии начались бои между Ираном и Россией
10 февраля 2019, 03:39
Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - источник
09 февраля 2019, 17:54
Россия и Турция начинают войну в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.