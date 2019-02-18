«Без риска потерь личного состава»: на что будут способны новые армейские беспилотники

Военная экипировка «Ратник-3» будет включать в себя портативный беспилотник, радиус его действия достигнет одного километра, рассказали в корпорации «Ростех». Это позволит военнослужащим оперативно отслеживать обстановку вокруг своих позиций. По мнению экспертов, в первую очередь эта функция пригодится при выполнении спецзаданий. Тем временем концерн «Калашников» представил новый беспилотник-камикадзе «КУБ-БЛА». Аппарат способен развивать скорость до 130 км/ч и уничтожать заданные цели. Эксперты отмечают, что дрон имеет преимущество перед ракетным вооружением, так как может долго барражировать рядом с целью. Кроме того, как полагают аналитики, Россия обладает большими перспективами в сфере разработки военных БПЛА.

Боевая экипировка третьего поколения «Ратник» будет оснащена разведывательным микробеспилотником, рассказали в пресс-службе «Ростеха». Как пояснили в корпорации, речь идёт об «умной» системе воздушной разведки, действующей на базе сверхлёгкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«За счёт применения уникальной технологии позиционирования и управления она позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы», — приводит РИА Новости слова индустриального директора «Ростеха» Сергея Абрамова.

К настоящему времени уже известны примерные характеристики будущего БПЛА. Как уточнили в корпорации, устройство будет мультироторным, а его масса составит не более 1,5 кг. Беспилотник можно будет использовать почти при любых температурах и климатических условиях.

«По замыслу ЦНИИТОЧМАШ, солдат будущего должен быть оснащён беспилотником карманного типа. Недорогим (по сути, это расходный материал), но эффективным. Это будет мультикоптер с небольшим радиусом полёта — в пределах 1 км. Этого вполне достаточно, чтобы провести разведку и решить определённые тактические задачи», — заявили в «Ростехе».

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации «Ростех» Сергей Абрамов

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Дрон, который войдёт в состав экипировки «Ратник-3», зависая в обозначенной зоне и осматривая территории с безопасного расстояния, призван помогать военнослужащим искать цели. Работы над устройством ведутся на базе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Напомним, что экипировка «Ратник» представляет собой целый комплекс, состоящий из современного стрелкового вооружения, систем связи и разведки, защитных элементов. Всего в ней задействовано порядка десяти разных систем. «Ратник» позволяет действовать в различных погодных и климатических условиях. Сейчас ВС России используют комплекты второго поколения «Ратника», разработанные в ЦНИИТОЧМАШ.

Как ранее заявил главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков, выпуск экипировки третьего поколения «Ратник-3» запланирован на 2022 год. Конструкторы изучают различные технические решения, например включение в экипировку элементов экзоскелета, снижение веса и повышение уровня защиты. Также в «Ратник-3» могут быть интегрированы медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее военнослужащему стрелять из-за угла.

«Адекватно оценить обстановку»

Если беспилотник для экипировки «Ратник-3» конструкторам ещё предстоит разработать, то самоподрывающийся дрон «КУБ-БЛА» уже создан концерном «Калашников». Прошедшее испытания устройство было представлено на оборонной выставке IDEX-2019 в ОАЭ. «Калашников» также опубликовал видеодемонстрацию, на которой показаны принципы работы так называемого дрона-камикадзе. Аппарат был разработан специалистами группы компаний ZALA AERO, входящей в АО «Калашников».

Сообщается, что «КУБ-БЛА» способен набирать скорость до 130 км/ч и нести на борту нагрузку весом около 3 кг. При этом длина аппарата — всего 12 см. Продолжительность его полёта составляет полчаса. Беспилотник наводится на цель либо вручную, либо по изображению. Технические характеристики «КУБ-БЛА» позволяют доставлять заряд к цели вне зависимости от рельефа местности, отметили в концерне. Как заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, «КУБ-БЛА» — очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных систем ПВО.

Как отмечают эксперты, БПЛА-камикадзе (или БПЛА-брандеры) чаще всего запускаются из специальных катапульт, а также с борта транспортных самолётов. Основные преимущества этого оружия — простота в производстве и малозаметность для радиолокационных станций противника. Такие аппараты уже стоят на вооружении армий Израиля и США, а также появляются в ряде других стран.

Как пояснил в интервью RT военный эксперт Виктор Литовкин, беспилотник-камикадзе «КУБ-БЛА» предназначен для поиска целей и нанесения удара по ней.

«БПЛА руководит оператор, который находится на значительном расстоянии от цели, которая может быть движущейся (например, машина с террористами). Как только оператор с помощью беспилотника увидит эту цель, он может направить этот летательный аппарат на автомобиль и уничтожить боевиков», — отметил он.

В свою очередь, главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов рассказал в интервью RT, что преимуществом таких аппаратов перед обычными ракетными вооружениями является незаметность и большая вариативность действий.

ФБР расследует растрату западных кредитов Украине «Ракета в любом случае оставляет за собой след пороховых газов работы двигателя. Ракета как летательный аппарат имеет меньшую оперативность в работе. Скорость системы БПЛА намного меньше, чем у ракеты — порядка 200 км/ч. Малая скорость такого летательного аппарата позволяет адекватно оценить обстановку и решить боевую задачу», — пояснил эксперт.

Отметим, что «Калашников» разрабатывает БПЛА не только для армейского, но и для гражданского применения. Например, в декабре прошлого года генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев на VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» представил БПЛА Zala Arctic. Данный аппарат был разработан специально для арктических условий. Он способен работать при температуре до -50 °С, скорости ветра 25 м/с, а также может идентифицировать суда в радиусе 100 км.

«Охотник» и «Корсар»

Добавим, что концепция истребителя шестого поколения также предполагает использование БПЛА. По мнению экспертов, «истребитель будущего» должен представлять собой не отдельный самолёт, а интегрированную систему, неотъемлемой частью которой будут беспилотники.

Россия разрабатывает средства защиты от дронов, параллельно ведутся и наступательные разработки. Как ранее рассказал начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков, РФ добилась значительных успехов в этой сфере. Сейчас на вооружении российских ВС стоит примерно 2 тыс. дронов, которые уже применялись в боевых условиях на территории САР.

Российский парк БПЛА представлен главным образом небольшими аппаратами «Элерон-3» и «Орлан-10», которые выполняют разведывательные функции. Также в нём есть крупногабаритный дрон «Форпост», который выпускается на Уральском заводе гражданской авиации. Его масса составляет почти полтонны, а длина корпуса превышает пять метров.

На вооружение российской армии должны поступить беспилотники самолётного типа «Корсар» и вертолётного типа «Катран». Испытания «Корсара» завершились в мае прошлого года. Как сообщил СМИ в декабре прошлого года Абрамов, «Корсар» проходит опытную эксплуатацию в армии, в результате которой станет ясно, нужны ли аппарату какие-то доработки.

«Корсар» предназначен для разведки и аэрофотосъёмки в радиусе 120 км. Его масса составляет 200 кг, а максимальная скорость — 150 км/ч.

«Катран» же сможет не только вести разведку, но и нести на борту ракеты. В августе прошлого года пресс-служба АО «Вертолёты России» сообщила, что новый БПЛА готовится к началу лётных испытаний.

БПЛА С-70 «Охотник»

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Разрабатываются в России и тяжёлые ударные беспилотники. В первую очередь речь идёт об аппарате С-70 «Охотник», который создают конструкторы ОКБ Сухого. Взлётная масса устройства, выполненного по стелс-технологии, составляет 20 тонн. В начале 2019 года начался последний этап наземных испытаний «Охотника», который вскоре должен впервые подняться в воздух. Планируется, что «Охотник» поступит на вооружение российской армии уже в 2020 году.

«Большие перспективы»

Как ранее рассказал журналистам Абрамов, Россия начала разрабатывать БПЛА немного позже, чем некоторые зарубежные страны. Однако сейчас российским конструкторам удалось по некоторым направлениям догнать иностранные решения. Нужно ещё совсем немного времени, чтобы Россия достигла полного паритета с иностранными производителями беспилотной техники, пояснил Абрамов.

Отметим, что норвежская компания Prox Dynamic ранее разрабатывала и поставляла микробеспилотники военным западных стран. Речь идёт о дроне PD-100 Black Hornet («Чёрный шершень»), который способен вести разведку в пределах 1—1,5 км. Этот аппарат весит около 15 г, а его длина составляет не более 20 см. Испытания беспилотника проводились с 2008 года, в 2012 году началось его серийное производство. Основным покупателем микродрона стало Минобороны Великобритании.

Как пояснил в интервью RT заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, микродроны пригодятся спецподразделениям для решения конкретных задач в конкретной обстановке, когда нужно изучить какой-то объект. «Это точечный инструмент для решения вполне конкретных, судя по всему, специальных задач», — подчеркнул эксперт.

Литовкин, в свою очередь, выразил уверенность, что в комплекте «Ратник» третьего поколения должен быть беспилотник, так как у солдата, который станет носить эту экипировку, есть компьютер, прибор управления БПЛА и другие необходимые системы для наблюдения, разведки и навигации.

«Все эти функции связаны с беспилотными летательными аппаратами, которые помогают солдату выполнить боевую задачу и остаться в живых. Более того, военный входит в состав разведывательного отделения и должен получать непрерывную информацию о том, что происходит на поле боя, а также указания от своего командира, который через беспилотник следит за тем, что делают его подразделения в той или иной позиции», — подчеркнул эксперт.

По словам Литовкина, в России очень большие перспективы в сфере развития военных беспилотников.