«Без навязанных услуг»: Путин потребовал не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%

Ипотечная ставка для семей с двумя и более детьми не должна превышать 6%. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Президент России также призвал банки не навязывать населению дополнительные услуги. Льготные условия будет субсидировать государство, подчеркнул российский лидер. Костин пообещал взять ситуацию под свой контроль.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Банка ВТБ Андреем Костиным. В ходе беседы в Кремле глава государства особое внимание уделил вопросу ипотеки. Президент отметил, что банки не должны устанавливать ипотечную ставку более 6% для семей с двумя и более детьми.

«Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — заявил Путин.

По его словам, льготные условия ипотеки субсидируются государством.

«Потому что для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему всё равно, кто принял по этому поводу решение», — подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин во время встречи в Кремле.

© Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава ВТБ, со своей стороны, отчитался о выполнении указа.

«Мы понимаем поставленную Вами задачу — предоставлять максимально дешёвые кредиты. На сегодня мы ещё держим планку, до 10% стоимость не дошла, и считаем, что экономическая ситуация во второй половине года, особенно создав условия для снижения ставок в целом по экономике, и, таким образом, и ставки по ипотеке тоже будут снижаться», — отметил Костин.

Он также заверил, что возьмёт ситуацию под личный контроль. Президент РФ же отметил, что обсудит этот также вопрос с Центральным банком, с тем чтобы «такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении».

Снижение до 8% и ниже

В конце февраля Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Он распорядился предоставить доклад на эту тему до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.

В соответствии с майским указом главы государства правительство и Центробанк должны начать снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже.

Как отметили эксперты, опрошенные RT, процент по ипотечным кредитам напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ, которая, в свою очередь, находится в зависимости от уровня инфляции.

Глава Сбербанка Герман Греф, со своей стороны, прокомментировал возможности возглавляемой им финансовой организации. По его оценке, снижение ставки до необходимого уровня возможно, предположительно, к 2020 году.

«Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%», — подчеркнул Греф.

Отметим, что согласно статистике Центробанка, в 2018 году средняя ставка по выданным жилищным кредитам в России составила 9,56%.

Ипотечные каникулы

Напомним также, что 20 февраля в ходе послания Федеральному Собранию Путин предложил ввести отсрочку по ипотечным платежам для тех граждан, которые лишились дохода. Такая норма называется «ипотечные каникулы».

«Так, предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы» — мы недавно говорили об этом в Казани, — то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее. Это непростая задача, здесь нужно подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать», — сказал он.

28 февраля в Госдуму в рамках реализации этого пункта из послания председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко был внесён соответствующий законопроект.

«Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. «Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%», — раскрыл детали проекта Володин.

До 18 марта комитет Госдумы по финансовому рынку должен будет представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту.