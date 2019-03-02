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Без денег и без виз: Transparency International вновь уколола "ахиллесову пяту" Киева

02 марта 2019, 07:54  •  145 • Политика
Киев рискует потерять безвизовый режим с ЕС, а также остаться без помощи Международного валютного фонда. Об этом, намекая на ахиллесову пяту Незалежной, напомнили в Transparency International. В пресс-службе организации объяснили, что такие последствия могут наступить, если Киев не восстановит норму об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Transparency International вновь уколола ахиллесову пяту Киева, заявив о возможности прекращения финансовых траншей от МВФ и отмены безвизового режима с Европой. В пресс-службе организации объяснили, что такие последствия возможны в случае отказа Незалежной восстановить норму об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Ранее данная норма была отменена решением Конституционного суда страны.
Как говорится в сообщении организации, коррупционеры должны быть привлечены к ответственности.
"Верховенство права должно быть восстановлено", - подчеркнули представители Transparency International.
При этом в организации не стали скрывать ультиматума в данном требовании.
"Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны", - говорится в сообщении организации, которое передаёт ТАСС.
Примечательно, что на фоне баталий по поводу нормы против чиновников-коррупционеров президент Украины Пётр Порошенко решил пропиарить себя и даже внёс в Верховную раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

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