Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Петр Симоненко в эксклюзивном интервью «Комсомолке»: На месте президента Украины...
Кремль считает недопустимым решение Киева по наблюдателям из России
Путин обсудил с Совбезом, что делать с Лукашенко
Макрон подложил свинью Меркель
Главная / В России

Бессмертный полк со всего СССР приведут к армейскому храму в Подмосковье

08 февраля 2019, 17:24  •  113 • В России

"Это первый такой храм не только в России, но и на территории бывших стран Советского союза. Помимо этого мы там создаем "Дорогу памяти", равную по своим метрам дням Великой Отечественной войны, где хотели бы, и обязательно это сделаем, разместить около 33 миллионов фотографий - всех участников Великой Отечественной войны нашей тогда большой страны - Советского союза", - заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Армении Давидом Тонояном, которая прошла в Москве.

Речь идет о новом армейском храме, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковном парке "Патриот".

"То, что касается наших союзников, братьев по оружию - большая просьба несколько ускорить передачу нам фотографий ваших участников, которые, безусловно, есть в ваших архивах. Надеюсь, идея получит широкую поддержку коллег из наших союзных республик", - обратился Шойгу к Тонояну.

Министр также отметил, что планируется разметить в храме и фотографии участников из-за рубежа, например французского полка "Нормандия Неман", которые успешно воевали против фашистской Германии.

Шойгу поблагодарил Армению в лице Давида Тонояна за участие в помощи Сирии.

"Именно Армения первой откликнулась на наш призыв по оказания гуманитарной помощи сирийскому народу", - напомнил министр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


113
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 14:09
Послание президента вновь может пройти в сопровождении видео-иллюстраций
08 февраля 2019, 17:24
Путин обсудил с Совбезом, что делать с Лукашенко
08 февраля 2019, 18:54
Ежегодное обращение: Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля
Загрузка...
07 февраля 2019, 18:39
Квачкова трудно представить в домашних тапочках
07 февраля 2019, 15:24
Жена полковника Квачкова: Воинских званий и наград его суд не лишал
07 февраля 2019, 15:24
Полковник ГРУ Владимир Квачков выходит на свободу
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 09:24
Самый богатый человек мира преподал "урок" шантажистам - "слил" в...
08 февраля 2019, 06:09
"Патриот" не смог: США увидели спасение под "Железным куполом" Из...
08 февраля 2019, 06:09
Израиль "вбросил гнусную ложь", чтобы столкнуть Россию и Иран в Сирии
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные ...
08 февраля 2019, 02:54
"Следили на 12 автомобилях": Комик и кандидат в президенты Украины Зеленски...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
07 февраля 2019, 13:54
"Конец еврейского фашизма": в Тель-Авиве наконец разглядели сирийские С-300
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращение земного шарика по американской схеме"
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.