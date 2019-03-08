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08 марта 2019, 10:09 • 29 • В мире
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова стал подозреваемым и ему грозит новый судебный процесс, связанный с коррупцией. Теперь экс-глава итальянского правительства подозревается в том, что он мог повлиять на одно из решений Госсовета Италии, который курирует вопросы охраны законности в области управления.
Речь идет об отмене судебного постановления, обязывающего банк Madilanum, который контролировал экс-премьер, передать 9,99 процентов акций в Центробанк Италии. Такое решение принял суд после проигрыша громкого дела о финансовых махинациях в группе Mediaset.
По версии прокуратуры Рима, Берлускони мог повлиять на решение судей, которые своим вердиктом и отменили решение нижестоящего суда. По данным итальянского агентства AGI, на тот момент акции стоили около 1 миллиарда евро.
Прежде чем прокуратура обратила свой взор на экс-премьера, под подозрение попали адвокат и бывший сотрудник правительственного дворца Киджи, у которого во время обысков были обнаружены 250 тысяч евро, а также копии некоторых вердиктов Госсовета. Среди документов оказался и черновой вариант решения по Сильвио Берлускони.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, в 2013 году политик и медиамагнат был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы, которые впоследствии были заменены на общественные работы, и в течение пяти лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах.
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