Речь идет об отмене судебного постановления, обязывающего банк Madilanum, который контролировал экс-премьер, передать 9,99 процентов акций в Центробанк Италии. Такое решение принял суд после проигрыша громкого дела о финансовых махинациях в группе Mediaset.

По версии прокуратуры Рима, Берлускони мог повлиять на решение судей, которые своим вердиктом и отменили решение нижестоящего суда. По данным итальянского агентства AGI, на тот момент акции стоили около 1 миллиарда евро.

Прежде чем прокуратура обратила свой взор на экс-премьера, под подозрение попали адвокат и бывший сотрудник правительственного дворца Киджи, у которого во время обысков были обнаружены 250 тысяч евро, а также копии некоторых вердиктов Госсовета. Среди документов оказался и черновой вариант решения по Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в 2013 году политик и медиамагнат был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы, которые впоследствии были заменены на общественные работы, и в течение пяти лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах.