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Белоруссия в несколько сотен раз нарастила экспорт угля на Украину

22 февраля 2019, 11:09  •  104 • Украина
Белоруссия в 2018 году увеличила экспорт каменного угля на Украину в 946 раз по сравнению с показателем 2017 года — с 0,6 тысячи тонн до 588,5 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте белорусского Национального статистического комитета (Белстат).
 
© Александр Кряжев РИА Новости
 

Также были увеличены поставки антрацита на Украину — в 370 раз до 102,2 тысяч тонн.

Как уточняет РИА Новости, Белоруссия не добывает каменный уголь, антрацит.

При этом, согласно данным официальной статистики, Белоруссия в 2018 году нарастила импорт каменного угля в 2,16 раза до 1,65 млн тонн.

Основным поставщиком стала Россия, из которой в Белоруссию ввезено в 2018 году 1,27 млн тонн, что в 2,65 раза больше показателя 2017 года.

В середине января заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев покупает российскую нефть у Белоруссии. По словам политика, у Киева есть альтернатива — закупать нефть в Европе. При этом он усомнился в способности Украины «потянуть» европейское топливо.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление Туки.

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