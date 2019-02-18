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Беглов назначил новых глав Василеостровского, Красносельского и Центрального районов Петербурга

18 февраля 2019, 14:39  •  137 • В России

Врио губернатора Санкт-Петербурга назначил новых руководителей Василеостровского, Красносельского и Центрального районов города. О новых кадровых изменениях стало известно сегодня, 18 февраля.

- Главой администрации Василеостровского района назначен Эдуард Ильин. Ранее Эдуард Ильин занимал должность заместителя главы администрации Фрунзенского района, - сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Красносельский район возглавлять будет Олег Фадеенко. Он также ранее работал во Фрунзенском районе, но в должности первого заместителя главы администрации.

Руководить Центральным районом назначен Максим Мейксин. У него большой управленческий опыт. Ранее Мейксин работал в должности главы комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, а в последнее время был советником губернатора города.

Напомним, что предыдущие главы Василеостровского, Красносельского и Центрального районов были отправлены в отставку Александром Бегловым по итогам совещания с руководителями районных администраций, которое прошло в Смольном 15 февраля.

Основной претензией к чиновникам стала неудовлетворительная работа по очистке города от снега и льда, на что массово жаловались петербуржцы. Также на этом совещании врио губернатора лишил премий всех членов правительства, глав районов и самого себя.

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