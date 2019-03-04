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«Бедные дети»: Испанское издание опубликовало жалостливый материал о солдатах нацистской Германии
04 марта 2019, 02:09 • 63 • В мире
Испанские издание ABC пожалело воевавших за Берлин гитлеровцев, назвав их «бедными детьми».
Испанская газета ABC опубликовала материал, в котором автор пожалел солдат вермахта, воевавших при взятии Берлина.
Как пишет Мануэль Вильяторо, к началу битвы на стороне фюрера осталось около 800 тысяч солдат. И по мнению автора, большая часть из их были бедными детьми, которых заманили в бой с помощью ложных обещаний.
"Эти маленькие солдаты шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне, остатками выживших подразделений", — написано в статье ABC.
Автор пошел дальше и покритиковал советскую тактику ведения войны.
"Знаменитый приказ № 227, или "Ни шагу назад!", доказывает, что Сталин всегда не задумываясь посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей", — пишет Вильяторо.
Эта газета не в первый раз отличается подобными опусами. Ранее "бесстрашными и храбрыми бойцами" были солдаты названы испанской "Голубой дивизии", участвовавшие в блокаде Ленинграда. Они "достойно сопротивлялись" Красной армии, находясь при этом "в тяжелейших условиях".
Газета отмечает, что испанская дивизия особо отличилась в 1943 году при боях под Волховом.
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