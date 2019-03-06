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«Автор хаоса на Ближнем Востоке» и предвестник катастроф: Пушков порадовался отсутствию у Клинтон президентских амбиций

06 марта 2019, 06:09  •  107 • Политика
Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, однако не уйдет из политики.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал, как он считает, эту
хорошую новость.
Клинтон несла с собой катастрофы, написал он в своем микроблоге в Twitter.
Сенатор написал, что на её счету разрушенная Ливия и спровоцированная война в Сирии.
"Она — один из авторов хаоса на Ближнем Востоке", считает Пушков. Он также уверен, что она запустила процессы, которые привели к потоку мигрантов в страны Европы.
"Без неё у руля миру будет спокойнее", — заключил представитель российских властей.
Вот уж действительно: хорошая новость. Х.Клинтон несла с собой катастрофы. Она сделала все, чтобы разрушить Ливию и разогреть войну в Сирии. Она - один из авторов хаоса на Ближнем Востоке, породившего волны мигрантов в страны Европы. Без неё у руля миру будет спокойнее. https://t.co/zGVudUN4gt
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 марта 2019 г.

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