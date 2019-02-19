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Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запуском "Северного потока 2"

19 февраля 2019, 08:39  •  182 • Политика
Австрийский магнат, глава газового концерна OMV порадовался "концу украинской монополии" в интервью немецкому изданию. Он заявил, что с запуском "Северного потока-2" страны Восточной Европы потеряют возможность задирать цены на транзит топлива.
Глава OMV Рейнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemiene Zeitung заявил, что запуск "Северного потока-2" положит конец украинской монополии на транзит газа.
При наличии альтернативного маршрута страны Восточной Европы не смогут задирать стоимость транзита, порадовался австрийский газовый магнат. Однако, по его мнению, полностью пренебрегать возможностями Украины в вопросах транзита всё же не следует, поскольку после отказа от угля и атомной энергии Европе нужно будет больше газа.
По его словам, OMV и другие энергетические компании будут заинтересованы во всех имеющихся транзитных маршрутах.
Зеле также назвал Москву надёжным поставщиком, который чётко выполняет свои обязательства вот уже полвека, и подчеркнул, что это взаимовыгодное партнерство.
Статью в немецкой газете переводит РИА "Новости".

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