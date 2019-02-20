Австралия разрешила добавлять смайлы на номера автомобилей: Улыбающаяся кучка с глазами запрещена

В Австралии разрешили автомобильные номера с эмодзи, но только в одном штате и можно выбрать лишь из 5 разрешенных смайлов. Знаменитая улыбающаяся кучка с глазами в их число не входит.

Власти Австралии разрешили добавлять на номера автомобилей смайлики или эмодзи, но пока только в одном штате. Соответствующее нововведение вступит в силу 1 марта 2019 года.

Добавить смешную улыбающуюся рожицу на номерной знак смогут жители австралийского штата Квинсленд. Правда за такое удовольствие придется доплатить лишние 475 долларов. Отмечается, что смайлы не будут использоваться для идентификации автомобиля, их разрешили исключительно как элемент дизайна.

Пока в число разрешенных для использования смайлов входят 5 различных рожиц. Это влюбленный, подмигивающий, улыбающийся, в темных очках и плачущий от смеха. Смайл в виде улыбающейся коричневой кучки с глазами, к огорчению многих, в число разрешенных для установки на номерной знак, не попал.