Аваков рассказал, сколько полицейских задействуют на выборах президента Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, сколько сотрудников ведомства планируется задействовать на выборах президента страны.

По его словам, в день выборов президента охранять общественную безопасность будут более 130 тыс. полицейских.

«131 тыс. человек со стороны МВД будут обеспечивать общественную безопасность во время выборов. Надеюсь, что СБУ будет нам помогать», — цитирует его пресс-служба МВД.

Он добавил, что это на 30 тыс. сотрудников меньше, чем в 2014 году, что не помешает «защитить избирательный процесс».

Ранее Аваков заявил, что МВД получило почти 2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине.