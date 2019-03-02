|
Аваков рассказал, сколько полицейских задействуют на выборах президента Украины
02 марта 2019, 17:24 • 69 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, сколько сотрудников ведомства планируется задействовать на выборах президента страны.
© Павел Лисицын РИА Новости
По его словам, в день выборов президента охранять общественную безопасность будут более 130 тыс. полицейских.
«131 тыс. человек со стороны МВД будут обеспечивать общественную безопасность во время выборов. Надеюсь, что СБУ будет нам помогать», — цитирует его пресс-служба МВД.
Он добавил, что это на 30 тыс. сотрудников меньше, чем в 2014 году, что не помешает «защитить избирательный процесс».
Ранее Аваков заявил, что МВД получило почти 2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 февраля 2019, 01:09
|
24 февраля 2019, 12:09
|
27 февраля 2019, 21:24
|
23 февраля 2019, 23:09
|
26 февраля 2019, 16:09
|
26 февраля 2019, 03:09
|
26 февраля 2019, 19:09