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Аваков рассказал, сколько полицейских задействуют на выборах президента Украины

02 марта 2019, 17:24  •  69 • Украина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, сколько сотрудников ведомства планируется задействовать на выборах президента страны.
 
© Павел Лисицын РИА Новости
 

По его словам, в день выборов президента охранять общественную безопасность будут более 130 тыс. полицейских.

«131 тыс. человек со стороны МВД будут обеспечивать общественную безопасность во время выборов. Надеюсь, что СБУ будет нам помогать», — цитирует его пресс-служба МВД.

Он добавил, что это на 30 тыс. сотрудников меньше, чем в 2014 году, что не помешает «защитить избирательный процесс».

Ранее Аваков заявил, что МВД получило почти 2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине.

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