Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, уз...
"С-400 пишем, Patriot в уме": Турция объяснила свои переговоры с США п...
Без денег и без виз: Transparency International вновь уколола "ахиллесову п...
«Польша распахнулась для американского ВПК»: как Варшава собирается укреплять во...
Главная / Украина

Аваков ответил на вопрос о своей карьере после президентских выборов на Украине

02 марта 2019, 10:54  •  66 • Украина
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью theБабель рассказал о своих карьерных планах после выборов президента страны.
 
РИА Новости
 

«Будут выборы в парламент, будет создана коалиция, появится новое правительство. Там могу быть я, а могу и не быть. Возможно, пойду работать в журналистику», — пояснил министр.

По его словам, обстоятельства для ухода в отставку «всегда возникают».

Ранее Аваков заявил, что правоохранители получили почти 2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине, возбуждено уже 89 уголовных дел.

Лидер фракции украинской партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил о политической ангажированности Авакова по проблеме «подкупа» избирателей в преддверии президентских выборов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 21:54
В Госдуме поддержали заявление Минюста о решении Гаагского суда по иску «Нафтогаза»
02 марта 2019, 10:54
Аваков ответил на вопрос о своей карьере после президентских выборов на Украине
01 марта 2019, 21:54
Украина лидирует в мире по темпам заболеваемости корью
Загрузка...
01 марта 2019, 12:09
Порошенко ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями
02 марта 2019, 10:54
В Крыму ответили на слова украинского политика о причинах присоединения полуострова к России
01 марта 2019, 12:24
Молдова: пять сценариев от президента Додона
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
24 февраля 2019, 15:09
По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.