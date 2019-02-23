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Армия Венесуэлы перекрыла границу с Колумбией, чтобы не допустить "гумпомощь" США

23 февраля 2019, 19:54  •  53 • Политика
Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией в преддверии прибытия "гумпомощи" США. Трое венесуэльских гвардейцев сбежали в Колумбию на бронемашинах.
Власти Венесуэлы развернули войска на границе с Колумбией, откуда должна вскоре прибыть отправленная США "гуманитарная помощь". Однако утром в субботу, 23 февраля, три бойца национальной боливарианской гвардии Венесуэлы прорвали установленный на границе кордон на двух бронемашинах и сбежали в Колумбию, сообщает VPI TV.
Уточняется, что побег произошёл по международному мостовому переходу имени Симона Боливара. Как только гвардейцы пересекли границу Колумбии, они тут же сдались местным властям.
Ранее руководство Венесуэлы разместило войска на границе с Колумбией. Это связано с тем, что через эту страну США собираются доставить оппозиции Венесуэлы "гуманитарную помощь". Власти Венесуэлы заявили, что ни в какой помощи от США не нуждаются, однако Вашингтон всё равно намерен доставить в страну свой груз.

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