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Армия Асада несет тяжелые потери из-за ошибки Кремля?

04 марта 2019, 15:09  •  148 • Война
Ситуация в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться. В последнее время чаще происходят обострения и, кажется, все идет к тому, что скоро Сирийская арабская армия начнет наступление на позиции удерживающих мухафазу боевиков. Но пока это не произошло, боевики пользуются соглашением о демилитаризованной зоне и совершают регулярные атаки на позиции проасадовских сил. Например, на днях было совершено как раз одно из таких нападений.
Близ Идлиба, у находящейся на окраине Хамы деревни Масасна террористы неожиданно напали на правительственные силы. Закончилось это кровопролитным столкновением, в результате которого Дамаск потерял 21 бойца. Атаковавшие тоже не обошлись без потерь, правда, они значительно меньше — всего пять человек. Нападавшие, по предварительной информации, входят в состав радикальной группировки «Ансар ат-Таухид». Она так или иначе связана с Джебхат ан-Нусрой* и Аль-Каидой**.
После относительно непродолжительного боя, террористы быстро ушли вглубь Идлиба и тем самым отрезали Дамаску возможность преследовать их. А все по той же причине, что, во-первых, для небольшой группы военных это было бы самоубийственно — боевиков различных группировок на границе с Идлибом десятки тысяч, во-вторых, турецкая сторона и засевшая здесь умеренная оппозиция могла воспринять это как грубое нарушение сочинского соглашения между Эрдоганом и Путиным. А это может грозить серьезной дестабилизацией и без того самого беспокойного района САР.
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Но с другой стороны, этот случай наглядно демонстрирует то обстоятельство, что сочинское соглашение и так не работает. Вернее оно работает, но придерживаться его почему-то должны только формирования Сирийской арабской армии и дружественных структур. Глава МИД РФ Сергей Лавров, кстати, обратил внимание Анкары на это и призвал ее выполнять свои обязанности. Очевидно, что не получается.
Турки, разумеется, озабочены проблемой Джебхат ан-Нусры и, часто называемой сейчас Хайят Тахрир аш-Шам. Они уже несколько раз предупреждали лидеров этого террористического образования о возможности военного решения их вопроса, если не будет добровольного самороспуска. Но дипломатия не принесла успеха. Странно, правда, что Анкара почему-то ни разу даже не рассматривала возможность применения военной силы. Все-таки турецкие военные полноценно присутствуют в Идлибе и, в принципе, совместно с Сирийской свободной армией они могли бы без особых проблем усмирить радикалов. Конечно, после этого появятся риски возникновения недоверия к Анкаре со стороны местной оппозиция, однако надо отметить, что Джебхат ан-Нусра регулярно воюет как раз с этой самой оппозицией. Так что эти террористы — головная боль для всех, оттого странно, почему Эрдоган самоустранился от решения волнующей всех проблемы. Так бы он смог добиться еще большего уважения на северо-западе САР, да и в большой политике этот его шаг не остался незамеченным, но увы, когда надо от Эрдогана решительных действий дождаться сложно.
Что же до России, то она является заложницей этой ситуации. Путин договорился с Эрдоганом и отозвал асадовские легионы, которые готовились вернуть в состав САР мятежный регион. Кто бы что ни говорил, но свое слово российский президент сдержал, и свою часть сделки выполнил. Только вот эта честность и принципиальность в данном случае, наверное, оказалась лишней — все-таки одной из сторон соглашений так или иначе являются террористы. И верить в то, что они по чьему-то призыву сложат оружие, по меньшей мере, странно. Тем более, эти головорезы сами заявили о продолжении «джихада» в тот самый день, когда стали известны результаты переговоров Эрдогана и Путина по Идлибу.
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Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что сейчас назрело военное решение проблемы группировки Джебхат ан-Нусра. Более того, российская авиация за последние недели неоднократно привлекалась к нанесению ударов в Идлибе, правда, пока ограниченно. В ходе последних переговоров, в том числе на высшем уровне, российская и турецкая стороны обсуждали необходимость скорейшего предотвращения военных провокаций. Причем турки указывали на некоторые нарушения со стороны Дамаска. По их мнению, для решения проблемы Тахрир аш-Шам ни в коем случае нельзя запускать Сирийскую арабскую армию в Идлиб. В Москве все это прекрасно понимают, поэтому если наша сторона совместно с сирийцами как-то и примет участие, то это будет только поддержка с воздуха или артиллерия. На земле все вопросы, скорее всего, будут решать турки при помощи групп, входящих в «Национальный фронт освобождения». А насчет потерь среди сирийцев — в последний месяц они действительно выросли в связи с активизаций террористов в приграничных районах.
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* Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
* *"Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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