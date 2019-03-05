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Антисанитария, временные постройки и свежее кладбище: в Минобороны рассказали о ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан»

05 марта 2019, 23:24  •  80 • В мире
Сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан» превратился в резервацию, а его население — в заложников. Об этом заявили в Минобороны России. На фотографиях со спутника было обнаружено свежее кладбище с 300 захоронениями. При этом большая часть построек самого лагеря не приспособлена для проживания людей в зимний период, уточнили в министерстве. По информации ведомства, американское командование насильно удерживает беженцев.
 
AFP © HO / SYRIAN ARAB RED CROSS
 

Сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан», находящийся на территории, подконтрольной США, фактически превратился в резервацию, а его население — в заложников. Об этом сообщили в Минобороны России. Всего в лагере находятся порядка 50 тыс. беженцев.

«Эр-Рукбан» окружён валом и оградой, за пределы которых подконтрольные США местные группировки боевиков никого из беженцев не выпускают. Фактически лагерь «Эр-Рукбан» давно утратил свой статус, превратившись в резервацию, где насильно удерживаются заложники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом отмечается, что рядом с оградой лагеря располагается свежее кладбище с 300 захоронениями. Это видно на спутниковых фотографиях, сделанных российским министерством.

«Как видно на фотографиях, большинство построек в лагере носят временный характер и не приспособлены для проживания людей в зимний период. Часть беженцев вынуждена жить под навесами. В самом лагере процветает антисанитария. Свалки мусорных отходов расположены в непосредственной близости от жилья. Продовольственные склады и пункты питания отсутствуют. Обмен продовольствием и другими товарами происходит на стихийных мини-рынках, подконтрольных боевикам», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что командование США в зоне Эт-Танф, где находится лагерь, распространяет слухи среди местного населения об угрозах, которые их ожидают на территориях, подконтрольных правительству Сирии. Ранее в коалиции во главе с США заявили, что её представители не препятствовали вывозу беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан».

«Командование силами США в зоне Эт-Танф препятствует выходу и вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяя слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждёт разруха, насильственный призыв в армию и преследование властей», — указали в министерстве.

Кроме того, российское оборонное ведомство располагает информацией о том, что подконтрольные США группировки во главе с «Магавир Эс-Саура» насильно удерживают тех беженцев, которые хотят уехать из «Эр-Рукбана». Боевики требуют от них за выход из лагеря «значительные суммы в долларах», указали в Минобороны РФ.

«Вместе с тем, по данным ООН, около 35,5 тыс. сирийцев высказали желание вернуться на территорию, находящуюся под контролем правительства. В том числе порядка 28,3 тыс. человек намерены вернуться в провинцию Хомс, в провинцию Дейр эз-Зор — около 2,8 тыс., в провинции Дамаск и Хама — по 1,6 тыс., в провинцию Алеппо — порядка 1,2 тыс. человек», — говорится в сообщении.

«По вине американской стороны»

Ранее, 4 марта, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что США заблокировали эвакуацию беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

«Несмотря на принятые меры, выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» фактически блокирован по вине американской стороны, которая не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе», — говорится в сообщении Купчишина.

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В России неоднократно отмечали, что беженцы в лагере «Эр-Рукбан» находятся в тяжёлом положении и им угрожает смерть. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев охарактеризовал ситуацию в лагере как катастрофическую.

15 февраля при содействии России в лагерь было доставлено около 1080 тонн гуманитарной помощи — продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Это был уже второй конвой. Колонну сопровождала российская военная полиция.

Однако затем, 16 февраля, в Минобороны России допустили, что в дальнейшем эти припасы оказались в распоряжении бандформирований, подконтрольных США.

«Учитывая отрицательный опыт первого гуманитарного конвоя, а также отсутствие какой-либо объективной информации об адресной помощи беженцам в ходе второго гуманитарного конвоя, есть все основания утверждать, что большая часть гуманитарного груза находится не у временно размещённых в лагере сирийцев, а у подконтрольных США бандформирований», — заявили в ведомстве.

Учитывая условия содержания беженцев, Москва настаивает на их выводе из «Эр-Рукбана».

«Беженцев давно пора выводить. Мы к этому призываем вместе с сирийским правительством. Но Соединённые Штаты и подконтрольные им экстремисты, которые этот лагерь контролируют, запрещают людям оттуда выходить», — сказал 18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

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